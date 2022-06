Harry Potter: del manuscrito rechazado por las editoriales a los 25 años de magia

El camino para que las aventuras de Harry Potter vieran la luz no fue sencillo: hasta una docena de editoriales rechazaron el manuscrito de ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ antes de que la pequeña editorial Bloomsbury, de Londres, diera el visto bueno a aquella novela infantil, protagonizada por un niño huérfano que descubre que es mago el día de su undécimo cumpleaños.

El rechazo de las editoriales no fue la única dificultad que Joanne Rowling tuvo que enfrentar, y es que la escritora se vio obligada a ocultar su nombre bajo las ya célebres iniciales J.K. para disimular que quien había escrito aquella obra era una mujer. Los editores estaban convencidos de que la firma de una mujer haría que un libro como aquel fuera menos exitoso.

Igual que Harry Potter al fin consigue leer la carta de invitación al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería pese a todos los esfuerzos de sus tíos para que no lo logre, Rowling vio como su novela se publicaba el 26 de junio de 1997, en una edición de apenas 500 copias, parte de ellas destinadas a bibliotecas.

FENÓMENO EDITORIAL

El libro fue un auténtico fenómeno editorial: más de 107 millones de copias y traducido a más de 70 idiomas, sería sólo el primero de una serie que ha superado en conjunto los 500 millones de ejemplares vendidos de los siete tomos que la componen y es la más vendida de la literatura.

La novela de Rowling pronto se convirtió, también, en una de las sagas más exitosas de la historia del cine, cuya primera entrega se estrenó en la gran pantalla cuatro años después de la publicación del libro.

En el vigésimo quinto aniversario de la publicación de la primera entrega de las siete novelas que J.K.Rowling escribió sobre las aventuras de Harry Potter, el fenómeno del niño mago no deja de generar expectación, no sólo en lo audiovisual, con una segunda saga cinematográfica basada en el mundo mágico, sino también en lo literario.

Por un lado, la editorial Bloomsbury acaba de lanzar una edición conmemorativa -que estará disponible solo durante un año- para celebrar el aniversario que recupera el diseño original de la portada, con ilustraciones de Thomas Taylor que representan a Harry Potter y al Hogwarts Express, e incluye algunos dibujos originales de la propia J.K. Rowling, ya conocidos pero que nunca se habían publicado en ninguna de las ediciones anteriores.

EVENTO ESPECIAL

Hoy, la librería británica Waterstones será sede de un evento especial para celebrar el aniversario de Harry Potter en su establecimiento principal en Picadilly, en el centro de Londres, al que asistirán los ilustradores Thomas Taylor y Jonny Duddle, para reunirse con los fans de la saga en el lanzamiento de la edición especial de ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.

La trascendencia de aquella primera edición de ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ queda reflejada en el valor alcanzado por algunos de los primeros ejemplares en varias subastas. Ahora, en una organizada por la conocida casa Christie’s, se dará una puja que comenzará en 250.000 dólares por una de esas primeras copias, que contiene algún error y está autografiada por la autora.