VIDEO. Agüero "liquidó" a Tobar por su actuación en el partido de Boca: "Es un for.."

Sergio Agüero dio su opinión sobre la actuación del árbitro chileno, Roberto Tobar, durante el partido que Boca empató en Brasil ante Corinthians. El ex futbolista fue duro con el juez y afirmó que es una persona prepotente, por viejos antecedentes que él sufrió con la Selección Argentina.

Durante una transmisión de Twitch, el Kun vio el resumen del encuentro y fue duro, luego de analizar una jugada donde amonestan a Rojo: "¿Qué haces árbitro? Es un for.. y ahora lo digo porque ya no juego más. Este árbitro siempre que nos dirigió con Argentina, fue un pedazo de salame".

Y volvió a apuntar contra el chileno: "A mi no me puede decir nada, pero es un forr... A Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque en la Selección le dijo de todo una vez". Cabe destacar que hubo un enorme malestar de todo Boca en las últimas horas, por dos supuestos penales no cobrados: la mano de Mantuan (no fue intencional) tras un centro de Villa y un codazo a Pol Fernández dentro del área (clara infracción), que no se analizó.