Confundieron a un imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato: le dieron una paliza

Un imitador de Michael Jackson está viviendo una pesadilla en el último tiempo, ya que creen que es Felipe Pettinato. Leo Blanco destaca que desde que se produjo el trágico incendio en el que estuvo involucrado el hijo del conductor y músico, vivió espantosas experiencias ya que la gente le pega palizas.

El último episodio sucedió en Once, mientras acompañaba a su novia a tomar el micro: allí, un anciano le pegó y lo insultó ferozmente sin argumento alguno. "Vino y me pegó un codazo. Me miró y me dijo `enfermo mental´. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás. Después vino un señor alto y grandote, que me golpeó de nuevo".

Además agregó que este último golpeador, le dobló con fuerza su brazo derecho: "Con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. Y me dijo: `Vas a aprender´". Tras haberse escapado, contó que se escondió en un baño, pero que los insultos y las acusaciones continuaron por parte de 10 hombres, quienes le preguntaron si estaba preso o internado: "Les expliqué que no era Pettinato, pero seguían en la suya". Por último, destacó que tiene miedo de caminar en la calle y que su familia también está asustada: "Algo debo hacer con esta situación, aunque pienso y no encuentro solución".