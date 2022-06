Los 200.000 pesos del Cartonazo los ganó una joven lectora de Gonnet

Los 200.000 pesos del pozo del Cartonazo fueron para Gonnet. La joven Camila Acuña, de 31 años, tuvo los quince aciertos y fue la única ganadora de la ronda. No pudo duplicar el pozo porque no presentó los cuatro últimos cupones, pero su alegría es inmensa y ya proyecta un viaje.

“Hace muchos años que jugamos al Cartonazo en casa. Me gusta mucho combinar lo lúdico con el contenido periodístico. Es una linda propuesta y esta vez se me dio y por primera vez gané un premio. Estoy muy contenta”, resumió la única ganadora del pozo que estaba en juego ayer.

Camila, quien trabaja en el área de recursos humanos de una obra social, dijo que revisa todos los días los números y algunas veces estuvo cerca de ganar. Ayer, cuando revisó los números que se publicaron la felicidad la ganó por completo al verificar que había alcanzado los quince aciertos.

Se presentó ayer a la mañana en las oficinas y la redacción de EL DIA para certificar que la suerte había estado de su lado y alcanzó el requisito que pide el juego: tener los quince aciertos.

La vecina de Gonnet no pudo cumplir con los requisitos para duplicar la suma. Para que la cantidad del pozo sea doble, lo que deben asegurarse los participantes del juego semanal es tener los cuatro cupones anteriores inmediatos a la jugada.

En el caso de la lectora, se acercó en horas de la mañana a las oficinas de EL DIA y presentó su cupón con los 15 aciertos correspondientes. Como no surgieron otros ganadores, se llevó el pozo total.

Con una enorme sonrisa contó que “venía siguiendo constantemente los números, no me venían faltando muchos. Me divierten mucho estas cosas de lo lúdico mezclado con contenido”, dijo.

“Y la verdad es la primera vez que gano algo, así que muy contenta”, contó Camila.

La ganadora también indicó que el premio impulsa su idea de realizar un viaje, sin precisar cuándo ni a qué destino partirá.

jugar es muy sencillo

Para ganar el Cartonazo hay que contar con el cupón que sale todos los viernes con la edición impresa de EL DIA y completar los 15 números del cupón.

Para ello los participantes tienen que ir cotejando su cartón con los números que salen en el diario los cinco días posteriores, es decir, entre el sábado y el miércoles.

“Es la primera vez que gano algo. Estoy muy feliz. Hace muchos años que sigo este juego”

En tanto, para duplicar el premio los ganadores deben presentar las cuatro tarjetas de las rondas anteriores inmediatas.

Tras haber finalizado la ronda de ayer, desde mañana se pone en juego otra jugada, que arranca con la entrega de los cupones con la edición impresa del viernes.

Cada tarjeta tiene 15 números entre el 00 y el 89, y del sábado al miércoles siguiente a la entrega del cupón se publican 10 números por jornada. Si entre esos números están los quince que tiene el cupón, el lector o la lectora puede presentarse en las oficinas de EL DIA, entre las 11 y las 17, con el ticket ganador.

HISTORIA DE GANADORES

Una situación similar a la que disfruta Acuña desde ayer, vivió a mediados de mayo Patricia Rodríguez, otra joven, de 27 años, que ganó 200.000 pesos y tampoco pudo duplicar ese pozo porque no presentó los cuatro cupones anteriores. Rodriguez, de Altos de San Lorenzo, fue la única ganadora de esa ronda.

Pero si hubo dos casos de lectores ganadores que duplicaron los pozos en juego.

Uno fue Sergio Mieres, quien vive en el barrio El Dique, quien ganó 200.000 pesos en abril y tenía guardado los cuatro cupones anteriores. Como consecuencia y por haber preservado esos cupones, se llevó 400.000 pesos, lo que generó una enorme alegría en su familia. El vecino de Ensenada, de 46 años, electricista, contó que el pozo lo iba a utilizar para acercarse a la meta de cambiar el auto.

Y el Cartonazo tuvo una alegría mayor, a mediados de marzo pasado, cuando Fernando Raúl Carballeda, de 55 años, vecino de la Isla Río Santiago hace una década, duplicó el pozo de 300.000 pesos que se jugaba en esa oportunidad y se llevó los 600.000 pesos porque al igual que Mieres, preservó los cuatro cupones anteriores y doblegó la felicidad.

Carballeda, apasionado ciclista desde hace tres décadas, empleado municipal, contó que el diario lo compra su padre, de 88 años y le controla los números que se publican en forma cotidiana. Esa tarde la familia tuvo una gran felicidad al completar los quince aciertos y ganar uno de los mayores pozos que entregó el Cartonazo, la propuesta de diario EL DIA que ha entregado millones de pesos en premios desde que comenzó a jugarse, sumando cada vez más seguidores.