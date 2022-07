Atraco de medianoche en una vivienda de El Peligro

Una vecina del barrio El Peligro fue asaltada durante la medianoche del jueves dentro de su propia casa. Según relató a la policía, un delincuente entró por la ventana, le sustrajo $170.000 y se dio a la fuga.

Esa noche, la víctima (una mujer de 54 años) había terminado de cenar y estaba a punto de irse a dormir, pero su intento por descansar de una larga jornada fue interrumpida por un ladrón que se metió a su morada con extrema audacia.

El robo comenzó minutos antes de las doce, pero no fue un príncipe azul el que la sorprendió. Según pudo saber EL DIA, un sujeto mayor de edad se “coló” en la propiedad por una de las ventanas de la vivienda situada en calle 203 y 423, aunque lo hizo con total facilidad, sin forzar la abertura.

“¿Dónde está la plata?”

La víctima no pudo precisar si el intruso portaba un arma, pero detalló que en un momento del atraco se tornó violento y comenzó a insultarla y amenazarla para que le entregue objetos de valor. “¿Dónde está la plata?”, le repetía una y otra vez el intruso.

En medio de un estado de nerviosismo, la mujer corrió hacia la habitación y le entregó dinero que había estado guardando desde hace algunos meses a modo de ahorro. Según precisó en la denuncia, fueron alrededor de $170.000.

Sin dar más vueltas, el hombre tomó el fajo de billetes y huyó raudamente por donde entró. Mientras el ladrón se fugaba del lugar como rata por tirante, la mujer logró tomar su celular y alertar al 911. Al escuchar la voz de la operadora del otro lado del teléfono, le relató los minutos de terror que había padecido dentro de su propia casa, y solicitó la presencia policial.

A los pocos minutos, un móvil del Comando de Patrullas y efectivos de la comisaría 7ª de Abasto llegaron al lugar de los hechos.

Durante los momentos posteriores al robo, los agentes intentaron por todos los medios hallar al intruso. Realizaron un operativo cerrojo por la zona y los peritos tomaron huellas dactilares en la casa, pero hasta el momento no identificaron al malhechor.

Como la propiedad no cuenta con cámaras de seguridad, los investigadores solicitaron las imágenes más cercanas que pudieran haber captado el Centro Operativo de Monitoreo (COM). Se sospecha que el delincuente no actuó solo, sino que habría contado con la complicidad de algún “compinche” que le hizo de “campana”.

En la causa por “robo” interviene la UFI Nº 9 de Autores Ignorados, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, y el Juzgado de Garantías Nº 2.

Afortunadamente, la víctima no sufrió heridas y, pese al susto debido a la dramática situación, se encuentra fuera de peligro.