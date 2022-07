Grabois afirmó que el Gobierno lo está decepcionando y disparó contra Cerruti: "Es una soberbia"

Juan Grabois, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó fuertes críticas al Gobierno y también a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. En primer lugar, destacó que las políticas nacionales generaron decepción y al igual que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió por el Salario Básico Universal.

En una jornada con movilizaciones al Congreso y a Plaza de Mayo, en el que participó junto a movimientos sociales y agrupaciones de izquierda. el dirigente destacó: "Nosotros estamos empezando un plan de lucha. Con mucho dolor, porque laburamos mucho para que se vaya (Mauricio) Macri. Creíamos en este Gobierno y nos está decepcionando. Le pedimos que reacciones y tome medidas. Se terminó la discusión".

Por otro lado, disparó contra Cerruti: "Es una persona soberbia y poco empática", destacó y también se refirió a los datos de la inflación que publicó el Indec sobre junio: "Hay que dejar de estar únicamente pensando en calmar los mercados y calmar un poco el hambre del pueblo, que es en definitiva el pueblo que los votó. De mi parte no hay ninguna intencionalidad política, ni contra el Presidente, ni contra la ministra, contra nadie: es un reclamo social. Yo estoy con cualquiera que luche contra los que están por debajo de la línea de la pobreza".

Además afirmó que hace rato no habla con el presidente, Alberto Fernández y volvió a disparar contra el Gobierno: "Hasta ahora no reacciona. Yo no escuché nada razonable. Escuché promesas".