Sobreseyeron a Macri por espionaje a los familiares del ARA San Juan

La Cámara Federal porteña sobreseyó ayer al ex presidente Mauricio Macri y a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno tras considerar que las tareas de inteligencia que tuvieron como objeto a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017, no fueron ilegales, sino que tuvieron que ver con acciones dispuestas para proteger la seguridad presidencial.

“Los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales, entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”, aseguraron los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña en el fallo de casi 30 páginas.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi convalidaron las explicaciones ofrecidas por la defensa de Macri y refirieron que las actividades tendientes a preservar la seguridad presidencial se disponen “frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia”.

La justificación ofrecida por el ex presidente en el marco de su declaración indagatoria había sido desechada por el juez que lo procesó, Martín Bava, que explicitó en la resolución emitida el 1 de diciembre pasado en el que remarcó que los informes de inteligencia sobre familiares de tripulantes del submarino San Juan no guardaban estricta relación temporal con actividades del entonces presidente vinculadas a esa temática.

“Salvo en los informes del 13 de julio del 2018 y el informe del 19 de octubre del 2018, los cuales se analizarán con mayor detenimiento más adelante, en ninguno de los veinticuatro documentos restantes se vuelcan cuestiones que tuvieran que ver con la seguridad presidencial”, había detallado el juez federal de Dolores.

En el fallo de ayer, por el contrario, los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones porteño aseveraron que “existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”.

“La evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad –mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”, escribieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi.

“Corresponde revocar los autos de procesamiento apelados y disponer la desvinculación definitiva de los encartados en este proceso, dejándose consecuentemente sin efecto las medidas cautelares fijadas”, concluyeron.

El fallo implicó también el sobreseimiento para los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.