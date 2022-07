Eduardo Duhalde afirmó que "sin poder no se puede gobernar": "Veo la situación actual con preocupación"

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, analizó en una entrevista, el momento económico del país y las actuales decisiones del Gobierno y sobre todo de Alberto y de Cristina, que transitan pasajes de "tire y afloje" en cuanto a algunas discusiones internas.

Mas allá de eso, entre muchas frases que deslizó, también expresó un deseo: y es poder ser escuchado por los líderes políticos y remarcó que "tendría que haber diálogo". “Estamos anclados en el pasado, discutiendo si Perón fue bueno o malo. ¡Pero qué tiene que ver! Eso ya pasó, eso es historia", remarcó.

Por otra parte, analizó el presente de la Argentina al decir: "Veo la situación actual con preocupación, pero sabiendo que en muy poco tiempo se puede salir. Estábamos haciendo en el 2001 un maremoto en una palangana, hoy lo estamos haciendo en una Pelopincho".

Entre otras tantas cuestiones, Duhalde se metió un poco más en la interna del Frente de Todos, y aclaró: "Ningún país puede ser gobernado por una persona que no tenga poder. Por eso las cosas andan como andan, porque hay que tener poder. Hoy yo estaría echando a los subsecretarios que hablan distinto que sus ministros".

"Yo digo que si me escuchan (porque tengo por lo menos derecho a que me presten atención), en un año y medio sacamos a Argentina adelante. Hace una semana fui a Chaco, donde recibí un Honoris Causa. El título (de la presentación fue) “Unión nacional”. Curiosamente, al otro día, Cristina Kirchner en el sur dice lo mismo, en El Calafate. Con el mismo argumento que había utilizado el ex presidente de la Unión Cívica Radical, hoy senador nacional mendocino, (Alfredo Cornejo), si no hacemos algo, así no queda Argentina para nadie", cerró el ex mandatario nacional.