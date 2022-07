Darín cortó con la especulaciones sobre su mudanza a Uruguay

Haciéndole honor al nombre que se puso en su cuenta en Twitter (@BombitaDarin) por su mítico personaje en Relatos Salvajes, Ricardo Darín explotó en las últimas horas a través de un mensaje dedicado a los haters, quienes habrían impuesto días atrás una falsa versión acerca de una supuesta mudanza a Uruguay. Así, lejos de quedarse callado y no hablar sobre la situación, el actor salió "fuerte" a dejar en claro que Buenos Aires sigue siendo su lugar de residencia y criticó a quienes deslizaron la posibilidad de que se fuera a vivir a Uruguay.

"Perdón por la molestia, sólo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi casa", comenzó diciendo . Y agregó: "Sigo pagando impuestos en mi país como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde".

Seguidamente, los elogios no tardaron en llegar: "Está bien que aclares, porque si no, en el futuro va a haber la misma discusión de tu origen como con Gardel. ¿Es argentino o es uruguayo? Y sos un orgullo nuestro", comentó otra seguidora. "Igual te cuento que soy francés", le contestó con humor Ricardo.

Y a raíz de otros mensajes de similares características ("Usted es dueño de vivir dónde quiera, ojalá los que dicen representarnos hicieran tanto por Argentina como lo ha hecho usted y trabajando"), Darín reconoció: "Me emocionan sus palabras, gracias".

La semana pasada, Ricardo Darín fue sorprendido por el periodista uruguayo Martín Lema, que se lo encontró ingresando a un local en la Ciudad de Buenos Aires, y le confirmó haber obtenido recientemente la ciudadanía del país vecino.

Lo hizo en declaraciones que se difundieron con su consentimiento en El show del regreso (Radio Ensamble), conducido por Ulises Jaitt, y trascendieron este lunes en todos los medios.

Recordemos que en estos días, el propio Darín señaló: "Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años" Y sobre el país vecino reflexionó: "Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate... Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial porque estuvimos cortando clavos en un momento".