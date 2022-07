¿De Paul se pierde el Mundial de Qatar? Se complicó la causa con su ex Camila Homs y hasta habló “Chiqui” Tapia

Rodrigo de Paul, una de las estrellas de la Selección que conduce Lionel Scaloni, podría perderse el Mundial de Qatar. Según una disposición de la FIFA, para participar del esperado certamen lo jugadores de los seleccionados no pueden tener una sentencia de juicio pendiente. Y ocurre que el crack amigo de Messi tiene una causa iniciada por su ex, Camila Homs, por la manutención de sus hijos.

El periodista Adrián Pallares alertó ayer de esta situación que se le presenta el volante de la Scaloneta y del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. "Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, dijo Pallares.

"Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso", añadió el comunicador.

“Con lo cual, Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso. Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”, concluyó.

Quien habló al respecto fue nada menos que el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien confirmó que "para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA".

El directivo, sin embargo, se mostró esperanzado en que De Paul llegue a buen puerto con su ex y pueda viajar a Qatar. “Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”, tiró Chiqui.

"Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera", añadió.

En cuanto a las demandas de Camila Homs, quien fuera pareja de De Paul antes de que este entablara una relación amorosa con Tinni Stoessel, trascendió que exige: 30 mil euros por mes, 600 euros por día cuando ella vaya a Europa a llevar a sus hijos, pasaje aéreo en business cada 45 días más hotel 5 estrellas, el departamento de Puerto Madero (valuado en 2.5 millones de dólares) y un auto 0KM renovable cada dos años.