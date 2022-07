Denunció que le robaron la moto en un destacamento

Una compleja situación enfrenta por estas horas un joven platense al que lo despojaron de su motocicleta en la puerta de un destacamento policial ubicado sobre la autopista La Plata - Buenos Aires.

Según denunció públicamente, la desaparición de su rodado se produjo en una caseta policial ubicada a escasos metros del peaje Dock Sud.

Todavía no tiene certezas sobre cuál fue el momento preciso en el que se llevaron su vehículo de este lugar al que eligió por considerar que se trataba de un “lugar seguro”.

La pesadilla para este joven se inició el día 15 de julio. Se encontraba circulando por la autopista cuando su rodado sufrió un desperfecto mecánico insalvable en ese momento.

Tras consultar a un uniformado, el damnificado tomó la decisión de dejar la moto alojada en esta dependencia de la policía Bonaerense.

Su idea era cumplir con una serie de las obligaciones impostergables y retornar al día siguiente a buscar su rodado.

Pero al día siguiente, cuando se presentó en el lugar con un vehículo de gran porte para trasladar la moto dañada a un taller se encontró con que su unidad no se hallaba donde él la había dejado estacionada.

Inmediatamente ingresó al destacamento para reclamar una explicación pero el uniformado que se encontraba de guardia no solo no le brindó una aclaración sino que además le recomendó que se dirigiera a la comisaría más cercana para radicar la denuncia por robo.

Indignado, el joven grabó un video en el que brindó los pormenores de la difícil situación que viene atravesando.

“El día 15 de julio sufrí un desperfecto con mi moto, la cual dejé a resguardo en este lugar qué es la puerta del destacamento policial”. expresó la víctima en las redes.

Y añadió: “Hoy la vengo a buscar y la moto no está. Un oficial de la división vialidad me informó que al llegar a las 20 horas la moto se encontraba en el lugar pero no me justifico absolutamente nada sobre su desaparición. Hay dos patrulleros, un destacamento policial y calculo que habrá cámaras y aún así la moto no está”,