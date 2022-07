Grabois: "Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos"

Tras su duro mensaje contra el Gobierno, el líder de la UTEP, Juan Grabois, mantuvo su postura y aseguró que “prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

Grabois había encabezado durante la jornada de ayer un acto en el Puente Pueyrredón en el que advirtió que muchos están dispuestos a dejar la "sangre en la calle" para reclamar que cambie la situación económica actual.

En ese sentido, el referente del movimiento social aseveró que el estallido social puede producirse en “semanas o meses”. “Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales. Para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales”, señaló.

Y agregó: “No hay forma de que exista estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno”.

Así, en la misma sintonía con el acto que lo había tenido como protagonista, criticó al presidente Alberto Fernández: “El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”. “El Gobierno no está dispuesto hasta ahora a hacer lo que hay que hacer, porque le tiene miedo a determinados sectores, que no son los populares. No es temor ni necesidad, es miedo y obediencia”, cerró.

Grabois se había dirigido al Gobierno en el Puente Pueyrredón: “¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

“En este momento el problema de Cristina Kirchner no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, lanzó.

“Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo”, añadió Grabois, quien pidió que “todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria” para que, “si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”.

“Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa”, propuso.