Juventus mueve el mercado: ahora le apunta con todo a un integrante del seleccionado argentino

La Juventus está trabajando activamente en la conformación del plantel para la temporada que viene y, en las últimas horas, ha puesto la mira sobre un integrante del seleccionado argentino. El popular club italiano apuesta con fuerza al armado de un conjunto muy competitivo y se muestra con mucho interés de armar un buen equipo en el mercado de los pases. Ahora, el principal apuntado es una vieja debilidad de la institución: Leandro Paredes.

Según develó La Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini, una de las caras fuertes dentro de la dirigencia de la "Juve", se encuentra trabajando a contrarreloj para lograr la desvinculación del galés Aaron Ramsey, quien no entra en los planes del entrenador y su hueco sería ocupado por el futbolista de la selección argentina, que si bien no integra la lista de prescindibles del Paris Saint Germain, el club francés no pondría grandes reparos para liberarlo tras la incorporación del portugués Vitinha.

Tuttosport, por su parte, aporta que la intención de Juventus es la de ofrecer un préstamo con obligación de compra que ronde los 15 millones de euros. No obstante, el rotativo advierte que el piso de los parisinos para negociar al surgido de la cantera de Boca Juniors es de 20 millones de la moneda europea. Tampoco se descarta que dentro de la negociación ingrese el pase del delantero Moise Kean, quien tuvo un paso por el PSG, para bajar los costos del traspaso.

El mediocampista de 28, que conoce a la perfección la Serie A tras sus pasos por Chievo Verona, Roma y Empoli, participó del primer partido de la gira por Japón ya que se encuentra recuperado de su operación. En la pasada temporada llegó a disputar 22 partidos