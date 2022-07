Videojuegos: buceo, acción, aventura, terror y un “clásico”, para disfrutar

Entre los miles y miles de títulos disponibles para las distintas plataformas de videojuegos, una selección de siete encuentra puntos de interés entre muchos gamers, a partir de los desafíos que proponen. Acción, aventura y terror están en el menú de posibilidades, a las que se suma una versión de un clásico que no pasa de moda. Detalles sobre cada una de las propuestas, las plataformas que los pueden “correr” y las características que los hicieron sobresalir entre otras versiones similares:

ABZU

¿Querés descubrir el oscuro secreto de las profundidades del fondo del mar? Bajo una premisa así cuesta creerlo, pero “Abzû” es uno de esos “Wholesame Games”, un videojuego pensado para relajarse, sentirse mejor, y disfrutar de un rato ameno y distendido.

Tendremos que ir resolviendo puzles para avanzar por el juego, buceando por el océano, descubriendo la fauna y su flora marinas, nadando con delfines y ballenas… Toda una experiencia con diferentes atractivos. Está disponible para PC y consolas PS4, Nintendo Switch y Xbox One.

THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD

Que un videojuego sea de la saga de “Zelda”, ya suele ser sinónimo de que será un juegazo. Pero, además, con este juego, a pesar de que ya tiene más de una década de existencia, disfrutaremos de una experiencia especial. Y es que en esta ocasión Link, el protagonista, recorrerá islas de aires tropicales para llevar a cabo su misión (de la que, por si acaso, no daremos spoilers). Navegando por mar, y explorando mazmorras y playas, hay horas de diversión. Disponible para las consolas GameCube, Wii U y Nintendo Switch.

SUPER MARIO SUNSHINE

El fontanero italiano más famoso del mundo no podía faltar en esta lista, ¡y no precisamente porque su profesión esté relacionada con el agua! Sino porque la ambientación de este juego es digna de una postal de vacaciones paradisíacas de ensueño. O bueno, quizá sí, porque en esta aventura nuestro querido Mario dispone de un dispositivo (A.C.U.A.C.) que permite a nuestro héroe manejar el agua para dejar la tropical Isla Delfino como los chorros del oro y acabar así con los planes de un villano grafitero. Disponible para las consolas GameCube y Nintendo Switch.

SEA OF THIEVES

¿Y cómo podía faltar en esta lista un videojuego de piratas? Tesoros, aventuras, secretos por descubrir y criaturas que derrotar son solo algunas de las posibilidades que ofrece este título. Porque como dice el refrán: la vida pirata, la vida mejor. Así, “Sea of Thieves” es un videojuego de acción y aventura que nos ofrece todo un mundo abierto por explorar en la piel de todo un lobo de mar. Además, tiene muchas opciones para multijugador tanto en cooperativo como enfrentándose a otros piratas. Disponible para PC y para consolas Xbox One y Xbox Series X y S.

DEAD ISLAND

Se ambienta, como su propio nombre indica, en una isla, que está llena de muertos vivientes a los que enfrentarnos… Pero también de playas con arena, sol y mar. Un juego de acción y supervivencia en el que nuestro protagonista, que estaba de vacaciones, despierta en un hotel resacoso tras una fiesta veraniega digna de película americana… Y descubre que el apocalipsis zombie ha llegado, así que le toca sobrevivir. Puede hacerlo solo o hasta con otros tres jugadores en modo cooperativo.

Ah, tiene continuaciones y una segunda parte, todas ellas para ordenador. Además, la primera entrega y su continuación, “Dead Island Riptide”, se puede jugar en las consolas Playstation 3 y Xbox 360; la segunda (“Dead Island 2”) en Playstation 4 y Xbox One. También hay un juego ambientado en el mismo universo, pero para “smartphones” dispositivos Android e iOS, llamado “Dead Island: Survivors”.

DEAD OR ALIVE: XTREME BEACH VOLLEYBALL

Y, para los amantes de los deportes, ¿qué tal un par de partidos de vóley playa? No hace falta sudar, ni pasar calor, ni siquiera balón o playa… Basta con este videojuego, perteneciente a la saga de juegos de lucha “Dead or Alive”. Pero aquí, en vez de pelear con artes marciales, las protagonistas (sí, solo están disponibles los personajes femeninos de la saga) disputarán partidos de voleibol y otras competiciones de piscina. Disponible para la consola Xbox.

A SHORT HIKE

Y, para cerrar esta lista, “A Short Hike”, otro videojuego estilo “Wholesome Games” igual que el primero del que hemos hablado, cuyo propósito es hacernos disfrutar de manera relajada de un ambiente colorido, con gráficos estilo retro y la narrativa como desafío principal. En este videojuego nos pondremos en la piel de Claire, quien está de vacaciones en casa de su tía en (como no podía ser de otra manera) una isla. Claire está preocupada por una llamada de teléfono que tiene que recibir en su celular, pero en la isla solo hay cobertura en lo alto de la montaña.

A partir de ahí, y aunque el jugador pueda completar fácilmente ese trayecto (no hay puzles complicados ni temibles enemigos), el mundo abierto y la exploración se nos ofrecen a través de personajes e historias en las que podemos participar. Y lo que ocurre al llegar a la cima es mejor no desvelarlo y vivirlo a través del juego. Disponible para ordenadores tanto Windows como Mac y Linux. También para las consolas Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Por supuesto, además de estos 7 hay muchos más juegos ideales para disfrutar en vacaciones: “Monkey Island”, “Yoshi’s Island”, “The Witness”, “Bugsnax”, “Kingdom Hearts 2”, “Sunset Overdrive”, “Wii Sports Resort”, “It Takes Two”, “Animal Crossing: New Horizons”, “Wave Race”, “Firewatch”, “ Donkey Kong Country: Tropical Freeze”, “Grand Theft Auto: Vice City”, “Crazy Taxi”, “Yoku’s Island Express”, “Planet Coaster”, “Stardew Valley” o “Stranded Deep” son solo algunos más.

