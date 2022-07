Reclamo sin fin por Bastian, el nene platense que necesita una silla importada: "Van a tardar 6 meses más"

La familia de Bastian, el nene de 7 años de La Plata que necesita una silla postural a raíz de una parálisis cerebral y el síndrome de West, volvió a reclamar hoy por la importación del anhelado equipamiento para que el chiquito pueda tener una mejor calidad de vida. En medio de la desesperación, su mamá, Silvia Veliz, contó que si bien mantuvo una reunión con representantes de la Aduana, la gestión no sólo sigue demorada, sino que le anoticiaron que deberá esperar por lo menos seis meses más, que "es lo que tarda el Estado argentino en pagar los dólares a la empresa importadora".

"Mantuve una reunión en Aduana, pero me hicieron un planteo absurdo: Me dijeron 'que viaje, que no me iban a cobrar impuesto’ por el equipamiento de mi hijo. Le dije que si me pagaban el pasaje sería afortunada", relató sobre la lamentable respuesta obtenida.

"Desde la Aduana no pueden resolver nada. La silla de Bastián está en el país de origen, pero no sólo la de él, sino la de muchísimos chicos que están en su situación", afirmó Veliz.

Según sostuvo, "el problema es que sacaron de la categoría de priorización la importación de sillas posturales como también otras silla, mecánicas o comunes". "También sacaron de la lista de prioridades otros insumos como colchones ortopédicos", dijo.

"El Banco Central no da los dólares para que puedan hacer la compra. Es doloroso porque excluyeron a las personas con discapacidad, como si no tuvieran derecho", aseguró la mujer.

La reclamante enfatizó: "Me dicen que tengo que esperar seis meses más porque lo que pedían desde la Aduana es que el Banco Central gestione con el país de origen, en este caso Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda porque es una silla ensamblada con piezas de distintos países (chasis norteamericano y pechera y almohada de otros países). Pero sacaron todo eso de la prioridad".

Al respecto, aclaró que "son productos muy delicados, símil al roce de la piel, de acuerdo a la necesidad de Bastian".

Y añadió: "Antes estaba en categoría A de prioridad y ahora está en categoría C o D. Seguramente no les tocó a ellos o no tienen hijos en las condiciones de Bastian".

Tras la mala noticia, expresó: "Me vine de la reunión con una tristeza profunda que mi hijo tenga que esperar seis meses más, que es lo que tarda el Estado argentino en dar los dólares a la casa importadora para que pueda pagar y traer el equipamiento de tantos chiquitos que lo necesitan".

"Es una locura lo que están haciendo. Bastián necesita urgente la silla, no lo beneficia en nada la postura, tenemos una butaca que conseguimos, que destrabó Aduana, pero para que él pueda andar no nos sirve", comentó.

Días atrás, dada la situación de Bastian, Veliz remarcó que seguían esperando un gesto de sensibilidad en torno al pedido. "Los chicos no pueden esperar. Estamos con distintas acciones para acelerar los plazos y que se cumpla todo con plazos más normales. No puede esperar otro medio año”, describió la mamá del chico platense que aguarda una pronta solución", dijo.