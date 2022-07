Pepe Cibrián en crisis: pese a que lo echó, su ex se atrincheró en su casa tras el escándalo

Pepe Cibrián está viviendo un calvario, luego de la infidelidad que vivió por parte de Nahuel Lodi. En los últimos días, se filtró un video de su esposo joven besando a otro hombre por lo que el director teatral decidió separarse. Hace un mes se habían casado, luego de estar unos meses de novio tras hacer match en Tinder.

Sin embargo y pese a que lo echó de su mansión, el artista señaló que su ex pareja se atrincheró y que no quiere irse de Pilar. "Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires, voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme", afirmó Cibrián.

Ante esto, fue la panelista de Intrusos quien contó los detalles de la decisión de Lodi de no irse: "Está atrincherado en la casa que vivían. La palabra que usaron fue esa. Pepe tuvo un momento económico complicado, salió a hablar y quería salir a vender esa propiedad".

Por otro lado, se detalló que Lodi está esperando la vuelta de Pepito para aclarar las cosas e intentar sacar adelante la relación, luego del escándalo. Sin embargo, el director teatral no lo perdonará y le pedirá el divorcio.