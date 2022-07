San Luis: condenaron a un ex policía por violar de su hija menor de edad

Un expolicía de San Luis fue condenado hoy a 16 años de cárcel acusado de violar a su hija, mientras que la madre de la menor, que también estaba imputada en la causa, fue absuelta por el beneficio de la duda y quedó en libertad, informaron fuentes judiciales.



El exintegrante del Cuerpo de Infantería de la policía de San Luis fue enviado a la penitenciaría con los cargos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia preexistente, y por ser la víctima menor de edad".



El fiscal de Cámara Fernando Rodríguez pidió que el acusado reciba una pena de 18 años y solicitó quitar de la acusación el delito de corrupción de menores, ya que esa figura no pudo ser probada. Los informes de la revisión realizada a la menor, a cargo de la médica pediatra del Poder Judicial, Vanina Ferroni, demostró la existencia de lesiones de abuso sexual con acceso carnal.



En representación de la víctima, la defensora de la Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela Torres Cappiello, sostuvo que, en caso de aplicar una condena a la mujer, eso impactaría de manera directa en sus tres hijos y afirmó que la causa debía ser tratada con perspectiva de género.



Además, señaló que la mujer no debía ser juzgada por los mismos cargos que el expolicía, ya que no fue responsable de los abusos. El defensor de la madre, Esteban Salas, argumentó que la mujer "estaba inmersa en un contexto de violencia física, psicológica, psiquiátrica y económica, situación que limitó su accionar". Asimismo, según el letrado, se debe recordar que fue ella quien realizó la denuncia policial.