En un intento de robo, balearon a una embarazada en Tigre

Una mujer embarazada de 39 años fue baleada en el abdomen durante un presunto intento de robo en la localidad bonaerense de Don Torcuato y esta tarde permanecía internada fuera de peligro, al igual que su bebé de cinco meses, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió en la esquina de las calles Balbastro y América, en dicha localidad del partido de Tigre, en la zona norte del conurbano. Voceros judiciales y policiales informaron al medio Télam que una mujer, a la que identificaron como Yesica Melisa Anderson (39), se dirigía a una sala de atención médica.



En esas circunstancias, y de acuerdo a lo relatado por Anderson, fue interceptada por un hombre que vestía ropa oscura y que intentó sustraerle las pertenencias. Siempre según el testimonio de la víctima, el asaltante, al no poder concretar el robo, le efectuó un disparo de arma de fuego en el abdomen.



Luego de ser baleada la mujer, que cursa un embarazo de cinco meses, regresó a su domicilio ubicado a unas cinco cuadras del lugar y luego fue llevada por un familiar al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato.



Fuentes judiciales y policiales informaron que la mujer fue derivada posteriormente al hospital de General Pacheco, donde esta noche permanecía internada estable y fuera de peligro, y sin riesgo para el embarazo por el momento.



Los voceros añadieron que Anderson, al ser atendida en el hospital, manifestó desconocer que se encontraba embarazada. Por otro lado, efectivos de la Estación de Policía de Tigre realizaron las primeras actuaciones luego de tomar conocimiento del hecho y, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, constataron que las circunstancias no coincidieron con el relato esgrimido por la víctima.



Es que, de acuerdo al registro de las cámaras, no se observa en las imágenes al hombre que le disparó a la mujer. A su vez, lo uniformados se entrevistaron con vecinos de la zona y ninguno refirió haber visto el episodio o escuchado alguna detonación.



Asimismo, los agentes establecieron que Anderson convivía con su expareja, de quien se había separado hacía dos años, y quien también afirmó desconocer que la mujer se encontraba embarazada.



Interviene en la causa la fiscal Laura Capra, que subroga en feria la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Distrito Don Torcuato e impartió una serie de directivas tendientes a esclarecer lo sucedido.