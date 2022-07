Las Cataratas mostraron el nuevo look de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti sorprendió a todos por su jugado look. La modelo se tomó unos días de descanso en la bella Misiones. “Recorriendo mi país”, escribió Alejandra Maglietti en sus redes posando con una micro bikini en las incomparables Cataratas del Iguazú.

Recordemos que (fanática de la ropa) hace unos meses decidió desprenderse de aquellas cosas que ya no usaba y comenzó a venderlas a través de la web. En sus publicaciones hay carteras, zapatos, pañuelos, camisas, remeras, pantalones y hasta prendas íntimas, en un rango de precios que van desde los 1100 hasta los 15 mil pesos.

Asimismo, la modelo no fue la única famosa que en los últimos tiempos decidieron poner a la venta prendas de su vestidor en la misma plataforma: Pamela David, Marcela Kloosterboer, Mariana Fabbiani, Sofía Jujuy Giménez, Dalma Maradona, Julieta Prandi, Jésica Cirio, Flor de la V, entre otras.

Ahora soltera (una de las últimas parejas públicas de la modelo fue el futbolista Jonás Gutiérrez), cambió de look y sigue como panelista en TV.

En este sentido, vale destacar que, hace un tiempo, Alejandra había sorprendido al mostrarse liberada por su decisión de romper con el futbolista. “Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí. Me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... y hay veces que dejás de lado lo que estás haciendo vos", aseguró.