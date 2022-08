El drama que vive José Larralde: "Estoy rascando el fondo de la olla"

José Larralde sin dudas es uno los próceres que tiene el folklore argentino, pero lamentablemente en las últimas horas no fue noticia por su música sino por la crisis económica que vive. Durante una entrevista, el artista de 85 años contó el difícil momento que atraviesa.

"Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla. Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia. Que te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo", afirmó en diálogo con el periodista Hebert Coello.

Por otro lado, desmintió que cobre por realizar entrevistas pese a distintos rumores en el último tiempo: "Hay unos piolas que dicen que cobro 3 mil pesos por hacer notas. Qué pavotes. Yo nunca cobré, lo que pasa es que no me gusta hacer notas".

Además pidió que haya más oportunidades y que el país mejore: "Que se acomode todo un poco. Que nos dejemos de joder. Parecemos enemigos acá", afirmó. Y se refirió a la polémica por la aparición de su tema "Chancha Vía Circuito" en el final de la serie Breaking Bad,

"Justo el último capítulo, cuando lo matan al profesor este, aparezco yo cantando "Quimey Neuquén". Y yo digo ¿qué tiene que ver con el norte de México `Quimey Neuquén´. No cobré un mango, no me dieron un mango por esto, porque dicen que acá no hay un convenio con Estados Unidos ¿Qué raro, no?".