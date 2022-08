Un bloqueo a una planta láctea pone en jaque a una localidad del interior bonaerense

Cámaras industriales bonaerenses repudian el bloqueo a la planta de Lácteos Vidal en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, por un conflicto gremial, y piden que “prime el respeto, el diálogo, la justicia y la producción”.



La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba) aseguran que “leche que no se puede entregar ni procesar (es) leche que se pierde en una Argentina con hambre”.



Según las entidades, "los actos de vandalismo y patoterismo, sumados a los agravios personales que está sufriendo la empresa y los propietarios de Lácteos Vidal, no son acordes al accionar que debemos pretender en una provincia y un país donde deseamos que prime el respeto, el diálogo, la justicia y la producción".



"Leche que no se puede entregar ni procesar, leche que se pierde en una Argentina con hambre, trabajadores sin poder ingresar a sus puestos laborales, empresarios presos del patoterismo en consonancia con una justicia que no dirime, ausencia del Estado en el conflicto y el accionar desmedido por parte del sindicalismo, son los síntomas de una Argentina donde cada vez es más difícil producir", completaron en un comunicado.



Por su parte, el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se solidarizaron con el reclamo la dueña de la empresa y consideraron que "estos hechos mafiosos" se "van a terminar, falta poco".



"Estos hechos mafiosos se van a terminar, falta poco. Falta poco", escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter y replicó la noticia que dio cuenta del reclamo de la dueña de la pequeña y mediana empresa.



Por su parte, la exministra de Seguridad compartió el video en el que la mujer cuenta que a raíz del bloqueo que denunció, la fábrica "está vacía" y no entra "ni un litro de leche", y denunció que la empresa "sufre un bloqueo sindical interminable".



"Alejandra, una de las principales afectadas, lo cuenta en primera persona. Trabajaremos para dejar atrás la Argentina de los sindicalismos mafiosos y extorsivos que no nos dejan avanzar", remarcó Bullrich.



En el video, la mujer contó que están "sufriendo un piquete por parte del gremio ATILRA", en alusión a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, y manifestó que el "único objetivo" es "que está arruinando fuentes de trabajo".



"El personal tiene miedo de venir a trabajar", señaló la mujer y dijo que "lo único que queremos es trabajar y pagar los impuestos".



El Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional de Atilra, Heber Ríos, reportó en su cuenta dede Twitter que "los dueños de #LacteosVidal y sus asesores algún día van a tener que dejar de usar el mismo cantito de siempre para deslegitimar los reclamos de los laburantes" y aseguró que "en la fábrica no hay bloqueo, simplemente huelga y resistencia obrera".



En el mismo posteo difundió un video que muestra la zona fabril despejada y agregó "a las pruebas me remito", mientras que en otro manifestó que "continúa la huelga hasta que cada compañero pueda realizar sus tareas sin que ningún patrón tenga la impunidad de poder tratarlos cuál si fueran esclavos".



En la planta elaboradora de Lácteos Vidal se mantiene un cese de tareas desde el jueves último.

Esto está ocurriendo en estos momentos en la empresa “Lácteos Vidal”, en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/AH5ygFXIH2 — Marcelo C. Romero (@RomeroMarcelo63) August 12, 2022