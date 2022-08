Cinthia Fernández denunció a la empleada de Wanda Nara

Ahora, la panelista finalmente la acusó en la Justicia luego de escuchar los audios en los que la mujer discriminaba a sus hijas. Recordemos que, días atrás, Carmen Cisnero Reboledo, la ex empleada de Wanda Nara, volvió a estar en boca de todos.

Sumado al conflicto que mantiene con la empresaria, el último jueves salieron a la luz unos escandalosos audios en los que se la escucha efectuando polémicos dichos discriminatorios contra las hijas de Cinthia Fernández, Charis y Bella de ocho años y Francesca de siete.

En un audio, la mujer refiere a la época en que la panelista de Momento D llevaba a sus hijas al Bailando, y las compara con Francesca e Isabella, las hijas en común entre la mayor de las Nara y Mauro Icardi. Apenas se conoció el material, la ex de Matías Defederico habló al respecto y aseguró que los dichos de Carmen son “repudiables y asquerosos” y siguió: “Ella es asquerosa, tiene muchísimo que aprender”.

Ahora, cierto es que, fiel a su estilo, Cinthia cumplió con su promesa y realizó la denuncia formal por discriminación a Carmen. “La niñera diva y discriminadora ya ha sido denunciada", dijo.

Finalmente, Fernández también se había referido a las acusaciones que la mujer había hecho contra Wanda: “Como panelista diría que seguramente algún incumplimiento de sueldo hubo, no lo sé, pero te aseguro que Wanda la ayudó. Tal vez vio una beta, no sé, no es mi quilombo pero ahora sí este es mi quilombo y me meto. Lo otro es mi opinión, nunca me dio lástima y ahora menos”.