En el ciclo de debate que viene realizando la UCR platense, este martes se realizó el "El rol de Concejo Escolar y los consejeros". Se realizó en la sede de la Junta Central de calle 48 y contó con la presencia Marcelo Di Mario, ex director Provincial de Consejeros Escolares.

Además, estuvieron en el panel Diego Rovella -presidente de la UCR local- y Laura Busse (vice). El debate tuvo como moderadora a la prof. Patricia Gerace.

"Durante nuestra gestión (2017 a 2019), y en nuestra visitas a todos y cada uno de los consejos escolares de la provincia, hicimos muchísimo hincapié en que el rol del consejero es político, y no administrativo. Son los únicos actores del sistema educativo que son electos por el voto popular. Y se eligen precisamente para controlar que todo lo que deba suceder puertas adentro de los establecimientos educativos suceda, y todo lo que no deba suceder no suceda", puntualizó Di Mario.

"Es por eso que decidimos digitalizar procesos que antes los consejeros debían realizar presencialmente en la Ciudad de La Plata. Para que además de hacerlos más eficientes, tengan tiempo suficiente para ejecutar ese rol político, recorriendo escuelas, hablando con Directores, Docentes, auxiliares y padres. Todo ese espacio que no es cubierto por los consejeros, lo ocupan los gremios. Y ese cogobierno que ha propuesto el Partido Justicialista en cualquiera de sus variantes sólo ha provocado la degradación del sistema educativo. Sólo tenemos que recordar el estado de los edificios, y de los bajísimos niveles de aprendizaje", remarcó.

Sobre el rol del partido, dijo que "el debate que debemos encarar dentro de la UCR primero, y dentro del espacio Juntos después, es qué tipo de Consejo escolar necesita el sistema educativo. Y allí debemos elegir entre 2 propuestas igualmente complejas, pero necesarias a la hora de encarar una reforma estructural. O bien se profesionalizan los Consejos escolares, a través de una ley propia (que hoy no tiene) otorgándoles un salario equiparado con el de los Concejales, y eligiendo para el cargo a ciudadanos capacitados en ejecutar presupuestos, para poder transferir el 100% de lo que se envía tanto a los consejos escolares como también el Fondo Educativo Nacional que hoy envía a los Municipios".