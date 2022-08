Pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda: Fuerte respuesta de Dalma Maradona

"Sólo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata", escribió la flamante mamá de Azul en una de sus historias.

Casi de inmediato. Apenas un par de horas después del fuerte cruce televisivo entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe, quienes se dijeron de todo y prometieron seguirla en la Justicia, Dalma Maradona subió un posteo a su cuenta de Instagram. "Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar. Vos, Tata, sos luz y amor, y eso tampoco se puede ocultar. Te amo", terminó su mensaje Dalma.

Así, vale recordar que, durante la tarde del lunes, antes del mensaje de Dalma, se vivió un episodio muy fuerte en la televisión: un inesperado cruce entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe en el que se dijeron de todo. Inclusive prometieron seguir la discusión en la Justicia, donde una tendrá que probar las acusaciones públicas que hizo contra la otra.

Entre otras cuestiones, se le dijo que Dalma estaba enojada con ella porque había contado "una intimidad" (el fallido llamado de Dieguito Fernando para saludarla por el nacimiento de Azul) que obligó a que la hija del Diez tuviera que contar que debieron hacerle transfusiones de sangre por un fuerte cuadro de anemia y que por eso no pudo responder ese llamado.

Por otra parte, y ante este cuadro de situación, la pareja del abogado Mario Baudry dijo que Dalma se victimizaba y que ella en su momento recibió triple transfusión de sangre cuando tuvo a Dieguito Fernando y que eso no era una excusa para no responder un llamado. Además habló de un supuesto dinero que cobraron y negocios que intentaron hacer con Gianinna por afuera del resto de los herederos.