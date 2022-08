Amber Heard "liquidó" a Johnny Depp: dijo que es impotente

Luego del escandaloso juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, se filtraron detalles de los documentos judiciales que la denunciante expuso ante la Justicia, en el juicio que terminó ganando el actor que interpretó a Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Ante esto, se destacó que Deep sufre de una disfunción eréctil, en los papeles presentados por los abogados de la actriz. Además sitio Page Six reveló que esa presentación tuvo que ver en la acusación sobre supuesta violencia sexual del actor, que terminó ganando el juicio.

En los documentos, se destaca: "Aunque el señor Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, dicho trastorno es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del señor Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard".

Además los escritos señalan que este tema provocaba la supuesta ira de Johnny: "El se enojaba o se agitaba durante los encuentros sexuales que tenía con la actriz, en ese momento, su esposa. Por eso recurrió a la botella". Cabe destacar que Heard usó este argumento durante el juicio y hasta lloró: "No sabía si estaba dentro mío rota. No podía darme cuenta. No podía sentir nada".

Esa acusación fue negada por Depp, al igual que las de violencia de género. Finalmente en ese juicio de difamación fue beneficiado, con un pago de 10 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y 350 mil dólares por gastos punitivos.