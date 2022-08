Tristeza por la muerte de Emilce, la abuela de La Plata que tejía para los más necesitados

Profundo dolor por la muerte de Emilce Spárano, la abuela de La Plata de 84 años, no vidente, que durante la pandemia se dedicó a tejer y formó parte de una movida solidaria que ayuda a quienes menos tienen. "Se nos fue Emilce, nuestra tejedora Solidaria. Única, maravillosa. Desde La Plata Solidaria Acompañamos a nuestro coordinador, El Colo, en este duro momento y a toda su familia", publicó la ONG La Plata Solidaria.

Emilce vivía en Tolosa y ya había tejido en otra oportunidad bufandas y gorros cuando en 2017 se produjo la tragedia de El Volcán, en Jujuy. Jubilada docente, dictó clases durante 50 años en escuelas rurales. La escasísima visión no le impidió realizar esta tarea en plena pandemia.

“Es una forma de sentirme útil y colaborar. El encierro me hacía mal y entonces me dediqué a tejer para mantener mi cabeza ocupada. Los chicos de La Plata Solidaria y mantitas solidarias me acercaban lana y yo tejía y guardaba. No creía que había tejido tanto”, señaló en el 2021 Emilce Spárano desde su casa en pleno corazón tolosano. “Toda mi vida anduve por escuelas rurales y se lo que es para un niño sufrir frío, me parece muy bueno que se puedan cambiar por alimentos”.