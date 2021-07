Emilce, la abuela que desde Tolosa teje solidaridad

Emilce Spárano tiene 83 años, es no vidente y durante la pandemia se dedicó a tejer y forma parte de una movida solidaria que busca ayudar a qui enes menos tienen. La solidaridad se respira en su familia, y nunca bajó los brazos, a pesar de que ya es muy escasa su visión. Este año, a las tradicionales bufandas, le sumó gorros de abrigo. Las prendas se intercambian por alimentos.

Tejió casi 150 prendas entre gorros y bufandas que ahora la organización solidaria ofrece a todos los platenses que quieran colaborar. ¿El valor? Leche, azúcar, cacao o galletitas.

Emilce vive en Tolosa y ya había tejido en otra oportunidad bufandas y gorros cuando en 2017 se produjo la tragedia de El Volcán, en Jujuy. Jubilada docente, dictó clases durante 50 años en escuelas rurales. La escasísima visión no le impidió realizar esta tarea en plena pandemia.

“Es una forma de sentirme útil y colaborar. El encierro me hacía mal y entonces me dediqué a tejer para mantener mi cabeza ocupada. Los chicos de La Plata Solidaria y mantitas solidarias me acercaban lana y yo tejía y guardaba. No creía que había tejido tanto”, señala Emilce Spárano desde su casa en pleno corazón tolosano. “Toda mi vida anduve por escuelas rurales y se lo que es para un niño sufrir frío, me parece muy bueno que se puedan cambiar por alimentos”.

Una parte fue enviada a la casa Ludovica del Hospital de Niños y la otra tanda es para La Plata Solidaria y los merenderos de la ciudad, contó la abuela tolosana.

La mayor demanda tiene origen en los merenderos de la Ciudad, a los que ya han entregado ropa de abrigo para enfrentar el crudo invierno. Ahora, las prendas que tejió Emilce se intercambian por leche, azúcar, cacao y galletitas en una campaña que sostiene la Ong La Plata Solidaria. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del whatsapp 2215669819.