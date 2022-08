"La Sole" admitió que por un mes, no se habló con el marido: ¿Cuáles fueron los motivos?

En una nueva edición del programa "La Peña de Morfi", que se emite por Telefé, fue invitada Soledad Pastorutti, quien contó una historia muy particular, al decir que por un mes, no se habló con su marido, Jeremías Audoglio: “¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?”, quiso saber Jey Mammon, uno de sus conductores y el marido de la cantante asintió: “De ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa”.

Sin dudas sus respuestas causaron mucha gracia entre los presentes pero a la vez, mucha sorpresa. "Somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio", dijo "La Sole", tomando la palabra.

A su vez, Soledad comparó a su marido con el mítico "Tano" Pasman, quien se hizo conocido tras un video donde se encontraba jugando River frente a Belgrano, en un duelo que finalmente, mandó a los dirigidos en su momento por J.J.López, al descenso: "Él se pone como el tipo este que grita”, indicó.

“Cuando hay partido yo me iba con las nenas, dije ‘no puede ser’, pero igual lo entiendo, yo soy así también”, agregaron entre risas.