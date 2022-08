VIDEO.- Violencia en el Normal 2, puertas adentro: feroz golpiza con una alumna de 13 años desmayada

La violencia sigue sacudiendo al colegio Normal 2 de La Plata. Luego de las dos peleas que se registraron en las inmediaciones del colegio, una el martes en la que un chico resultó herido aparentemente por un culatazo con un arma y otra ayer en donde un grupo de veinte atacó a dos agresores del día anterior en un supuesto acto de venganza, ahora una mamá denunció que su hija recibió una brutal paliza dentro del establecimiento de diagonal 78 entre 4 y 5 y en consecuencia sufrió un desmayo. En el medio, una comunidad educativa aterrorizada, con alumnos y padres que no quieren concurrir a clases. Ayer, las autoridades comunicaron a los padres que hoy las cursadas se desarrollarán con normalidad. Pero la tensión persiste y se cristaliza en denuncias y en la preocupación manifiesta de los padres a través de los grupos de WhatsApp.

El hecho denunciado ocurrió la semana pasada en el turno mañana. Según contó su madre a EL DIA, "mi hija tiene 13 años, acude a Tercero y estaba amenazada por una compañera de otra división", y agregó que "le conté de la situación a las autoridades para que hicieran algo, pero todo terminó con mi hija atacada y desmayada".

En el relato la mujer sostuvo que "le avisé a la directora de la situación, para que tomen recaudos, les dije a eso de las 7 quién era mi hija y la otra nena que la tenía amenazada; a las 9 se comunican diciéndome que la alumna no había asistido; y a las 11 me llaman y me dicen que mi hija se había desmayado".

"Fue tremenda la pelea en el patio, mi hija mayor trató de pararla, intentó separar, otros chicos también se metieron para separar. Pero mi hija más chica recibió un golpe, cayó al piso y se desmayó", relató sobre el violento episodio.

Según apuntó la madre de la estudiante agredida, "el colegio no hizo nada, llamé yo al 911, luego la policía, que no los dejaban entrar a la escuela, llamó a la ambulancia, pero no el colegio". Y añadió: "La ambulancia nunca llegó así que me tuve que ir yo con mi hija a un hospital". A raíz del golpe, los médicos le diagnosticaron "politraumatismos, por suerte nada grave".

Por lo sucedido, la mujer radicó una denuncia en la Comisaría 9ª. "Ahora mi hija no está asistiendo al colegio, y no la pienso mandar debido a los hechos de violencia que se desataron esta semana. Ella por las faltas quedó libre, hablé con el colegio y voy a pedir si le pueden dar más días. Tiene miedo de ir y nosotros no queremos arriesgarnos a pasar otro momento así", expresó la madre. Además de la denuncia, afirmó que presentará un video en la Justicia. "Es una filmación que me llegó en donde se ve el ataque.

Por otro lado, comentó que "siempre se producen estas peleas, últimamente se armaron bandos, los chicos van con palos, algunos dicen que se vieron armas, no pienso mandar a mi hija en medio de todo este caos". Y explicó que las amenazas de los grupos continúan por medio de una cuenta de Instagram, a partir de lo cual advirtió que "hoy se puede armar lío otra vez".

Según trascendió desde la comunidad educativa, ayer las autoridades del Normal 2 emitieron un comunicado a las familias en el que se reconocieron los hechos de violencia en horas del mediodía, cuando un grupo de al menos veinte jóvenes atacó a dos chicos que aparentemente habían agredido a otros el día anterior, en una suerte de acto de venganza, y destrozaron los cristales de varios autos estacionados en las inmediaciones del edificio escolar, al tiempo que confirmaron la continuidad de la actividad escolar para la jornada de hoy.

"Hola a todos/as. Les cuento que hoy en el horario de salida de la 5ta hora hubo una situación de violencia contra alumnos de la escuela por parte de estudiantes de otras escuelas. El. equipo directivo junto a autoridades distritales y regionales están interviniendo para resolver la situación. Mañana habrá clases normales", versa el comunicado. Por su parte, padres manifestaron sus dudas de enviar a sus hijos al colegio esta semana. "Por lo pronto decidimos no mandar a los chicos de secundaria y primaria. Las docentes, más allá que también decidimos los padres no mandarlos, dijeron que no iba a dar clases ", expresaron.

El antecedente del Normal 1

La semana pasada trascendió un hecho de violencia de similares características ocurrido en el colegio Normal 1, cuando dos estudiantes se trenzaron a golpes y luego otras tres intervinieron en favor de una de ellas. El hecho, sucedido en un corredor interno de la institución de 14 y 51, alarmó a la comunidad educativa y encendió una luz de alarma por la violencia en los establecimientos escolares de La Plata