Más reclamos por los bochazos en Medicina

La controversia en torno al mal rendimiento combinado con el método de formación en las cursadas de la Facultad de Medicina de la UNLP sumó ayer un nuevo capítulo en la cátedra Anatomía B, una de las asignaturas troncales de primer año, clave para avanzar en la carrera.

Desde diversas agrupaciones del claustro estudiantil salieron a reclamar por la revisión del sistema de clases y exámenes tras detectarse, según coincidieron, un elevado nivel de desaprobados en los parciales y recursantes de la materia.

El malestar sumó con quejas por presuntas situaciones de maltrato de parte de docentes hacia estudiantes, indicaron desde esas agrupaciones.

Huilén Ramallo Espejo, de la agrupación “Vientos de Abajo”, dijo que “se rindió la última fecha del segundo parcial de Anatomía B, una materia obligatoria y anual de primer año y fundamental para avanzar en la carrera. La primera fecha, del segundo parcial se empezó a tomar el 2 de agosto y esta semana los recuperatorios. Hay compañeras y compañeros preocupados por desaprobar y por el altísimo nivel de la evaluación, sin correlación con la calidad de la cursada que se ofrecía. Además, de que aprobaban 2 o 3 por cursada está el maltrato sistemático. Sucede todo el tiempo y se traduce en lógicas expulsivas de la facultad”, denunció.

Ante el cuadro, las agrupaciones comenzaron a organizar el planteo con reclamos al decanato, a la cátedra y hasta grupos de WhatsApp que integran a estudiantes de esas cursadas.

Según la estudiante que habló con este diario, Anatomía B es una “cátedra que no tuvo presencialidalidad desde principios de año, que no da teórico y no ofrece espacios de consulta. Sin embargo, pone un nivel altísimo junto con el maltrato como forma de fijar el conocimiento”.

PROBLEMAS EN OTROS EXÁMENES

Los problemas en los exámenes de Anatomía ya se habían expresado en el primer semestre. En la cátedra C de esa materia sobre alrededor de mil evaluados, solo aprobaron unos 200, en junio. En tanto, a mediados de mes solo pasaron un examen de Infectología 2 de 46 estudiantes. En esa misma materia, en el primer semestre se hablaba de un 90 por ciento de reprobados.

Cada mala noticia fue acompañada con reclamos del claustro estudiantil.

“Dicen que no estudiamos. Queremos cursar en condiciones y ser evaluados como corresponde”, reclamó ayer Ramallo Espejo.