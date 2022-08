"Estoy enamorada, para tranquilidad de todos": la contundente respuesta de "Tini" sobre su relación con De Paul

"Tini" Stoessel habló nuevamente de su relación con el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, en donde aclaró ante varios rumores, que están mas enamorados que nunca y donde se mostró sorprendida por el revuelo que generó su frase "Lo quiero con todo mi corazón", sin decir la palabra enamorada.

Luego llegará una publicación en su cuenta de Instagram, donde la cantante le escribió un "Gracias mi vida. Te amooo", ante una felicitación de su novio en una de sus fotos.

“Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente. Y estoy feliz”, remarcó ante los medios. "Tini" no dejó dudas de su amor sobre una de las piezas claves del seleccionado argentino, el equipo que dirige Lionel Scaloni.