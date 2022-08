Bullrich a Cristina: “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le contestó hoy a Cristina Kirchner luego de que esta la tratara de borracha, sin decirlo, por sus dichos sobre el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”, aseveró en Twitter un día después de la burla de la exmandataria.

“Parafraseando a Churchill: ‘Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta’”, fue el texto completo que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri incluyó en la publicación, que borró apenas minutos después.

El posteo, que Bullrich volvió a compartir más tarde en la red social, incluía el fragmento del discurso que la vicepresidenta dio ayer en el Congreso, en el que afirmó: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido [por el Pro] sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”.