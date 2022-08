"No me habla": la dura acusación de Charlotte contra Claudio Paul Caniggia en "PH"

El ciclo de entrevistas "PH, Podemos Hablar", del conductor de televisión y radio, Andy Kusnetzoff, deja siempre mucha tela para cortar. Este sábado tuvo nuevos invitados, que cada uno contó un historia diferente en las temáticas que planteaba el ex "CQC".

Esta vez, las figuras que participaron del programa fueron: el cantante Joaquín Levinton, el actor y ex Gran Hermano, Gustavo Conti, el médico nutricionista Alberto Cormillot, la periodista Lola Cordero y la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Charlotte.

Fue esta última quién habló de la relación con su padre, el recordado ex futbolista apodado "Pájaro": “¿Vos no tenés relación con tu papá?”, le preguntó Kusnetzoff y ella le contestó: “Ahora mismo no hablo, alguna veces ‘hola papá, ¿cómo andas?, no lo veo”.

A su vez, el conductor volvió a indagar: “Pero está acá… ¿no te dan ganas de verlo?”, y Charlotte, sin pelos en la lengua, le remarcó: “Sí, pero él no me habla…”. “Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer? A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja”, reflexionó la modelo y hermana de Alex, ganador del "Hotel de los Famosos".