Sigue el descontrol en la zona del Parque Ecológico

Un ataque contra un grupo de ciclistas en las inmediaciones del Parque Ecológico demostró nuevamente la tremenda capacidad de mutación que tiene la delincuencia para adaptarse a nuevos escenarios.

Desde hace ya mucho tiempo que vecinos y visitantes del espacio de 206 hectáreas ubicado entre City Bell y Villa Elisa, vienen denunciando los crecientes niveles de inseguridad que sufren, a partir de la presencia de delincuentes que, ya sea en el interior como en las calles más cercanas, cometen robos, asaltos y otros delitos contra ellos.

Esta situación de inseguridad constante terminó llegando a su punto cúlmine hace poco menos de un mes cuando una mujer fue sometida a vejaciones en el interior del espacio.

El ataque sexual, por el que hay un detenido con un frondoso historial criminal, fue ejecutado cuando la víctima se encontraba entrenando.

Tan sólo unas horas después el drama se agudizó cuando un joven recibió un disparo en la zona abdominal en el marco de un robo.

El joven debió ser operado de urgencia y gracias a la pericia de los médicos que lo atendieron pudo sobrevivir.

Este tremendo escenario llevó a que decenas de vecinos, deportistas y visitantes se concentraran en la entrada de este espacio verde para reclamar por la inseguridad.

Tras una reunión de autoridades se decidió implementar una serie de medidas para reforzar la seguridad dentro del predio.

El plan de acción contempla triplicar la presencia de agentes de la Guardia Urbana durante todo el día; instalar más cámaras de seguridad; vigilancia de todo el perímetro y la creación de rondines constantes tanto en las afueras como en el interior del predio, con presencia de agentes motorizados en las recorridas.

Y por si fuera poco, una semana después se decidió acentuar la barrera que forma un zanjón a la altura de la calle 416 y también cerrar zonas al público.

Toda esta batería de medidas parece haber surtido el efecto deseado aunque sólo puertas adentro del predio, ya que en las inmediaciones la delincuencia parece no haber cedido ni un centímetro del terreno que ha ganado durante años.

Como informó este diario en su edición anterior, durante el pasado viernes por la noche cinco personas fueron abordadas por dos ladrones armados que sembraron el terror en pleno Camino Centenario.

El ataque, que se caracterizó por la frialdad y ferocidad con la que actuaron los hampones, se produjo según pudo averiguar este diario alrededor de las 20.30 a tan sólo metros de la entrada del Parque Ecológico.

Sin tomar en consideración el intenso movimiento vehícular que había a esa hora en la zona, los dos delincuentes lanzaron su ataque contra cinco ciclistas.

Según la información que ofreció una testigo, “uno estaba armado y le dio un culatazo a uno de los ciclistas hiriéndolo en la cabeza”.

Se trató de un ataque cargado de saña ya que para herir a la víctima en la cabeza antes debió romper el casco que llevaba puesto. Así se proyecta que debió haberle pegado en al menos dos ocasiones.

Pero aún restaba una cuota más de zozobra para este grupo ya que cuando lograron volver a ponerse en movimiento un fuerte estruendo se apoderó de la escena.

“Al no lograr detener al ciclista, el ladrón efectuó un disparo de arma de fuego. Por fortuna no pasó a mayores”, lamentó la mujer que al mismo tiempo señaló que en el lugar no advirtió la presencia de policías.