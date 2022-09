Reuniones clave: Massa se reunió con la secretaria del Tesoro estadounidense y espera por la titular del FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este mediodía en la ciudad de Washington con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y su asesor David Lipton, en la sede del organismo, previo al encuentro que tendrá por la tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La reunión con Yellen y Lipton se realizó en el imponente edificio ubicado en la Avenida Pennsylvania, cerca de la Casa Blanca.

Massa ingresó acompañado por el secretario de Política de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, el director del INDEC y coordinador de las relaciones con los organismos, Marco Lavagna, y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

En tanto que Yellen y Lipton estuvieron acompañados por Michael Kaplan, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Andy Baukol, subsecretario de Asuntos Internacionales.

El interés de la Argentina es el de avanzar de alguna forma en el acuerdo de información entre la Argentina y los Estados Unidos, para detectar cuentas de argentinos no declaradas en el exterior, entre otros asuntos.

Mientras que Yellen, clave para influir en la silla del mayor acreedor del Fondo, Estados Unidos, se mostrará atenta las nuevas medidas de orden fiscal y al nuevo plan de estabilización de la economía argentina tras la llegada de Massa al Palacio de Hacienda.

Hace un poco más de un mes, cuando Silvina Batakis ocupaba el lugar de Massa, Lipton puso el acento en las cuentas fiscales y fue muy puntilloso con las medidas para saber cómo iba a hacer la Argentina para cumplir con la meta de déficit 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2022.

Ahora fue el turno de Massa de explicar los próximos pasos, luego de haber dialogado con todos los referentes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca que tienen relación con América Latina y Argentina en particular, y luego de haberse completado la revisión de los equipos técnicos en el Fondo Monetario, la semana pasada. La reunión no era parte de la agenda y surgió en las últimas horas, en un dato llamativo y no menor.

Por la tarde, el ministro acudirá al encuentro con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, tras lo cual habrá una reunión con los equipos, por lo que acudirá toda la delegación argentina al FMI, según indicaron fuentes oficiales.

Se espera que las reuniones concluyan con un "staff agreement", un documento final entre las partes, que marcará las posiciones de ambos lados y las proyecciones del cumplimiento del programa de la Argentina con el FMI, que utilizará el directorio para discutir la aprobación del próximo desembolso por 4.100 millones de dólares.