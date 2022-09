VIDEO. En un increíble final, los All Blacks vencieron a los Wallabies y la tabla sigue al rojo vivo

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy como visitante a Australia por 39 a 37 (PT 10-10) con un try en tiempo adicional del fullback Jordi Barrett, en un partido por la quinta fecha del Rugby Championship 2022 celebrado en la ciudad de Melbourne.



El encuentro se jugó en Marvel Stadium con el arbitraje de Mathieu Raynal de Francia y la fecha se completará con la Argentina ante Sudáfrica, el sábado próximo en la cancha de Independiente a las 16.10, con el neozelandés James Doleman como árbitro.



Los 39 puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Samisoni Taukei'aho (dos), Richie Mo'unga, Wills Jordan y J. Barrett, con cuatro conversiones y dos penales de Mo'unga.



Por su parte los 37 tantos de Australia se sumaron con tries de Andrew Kellaway (dos), Robert Valenti y Pete Samu, con cuatro conversiones y dos penales de Foley y un penal de Nic White.

Tras un primer tiempo de parejo desarrollo parejo en el cual Nueva Zelanda sacó ventaja de 10-0 para igualar el local 10-10, el segundo tiempo permitió ver a los All Blacks dominando claramente a los Wallabies con una ventaja de 30-13 a los 67 minutos.



El partido pareció definido pero la llamativa irregularidad de los neozelandeses, quienes alternan tramos de gran efectividad y poder con otros en los cuales comenten impensados errores, le dieron dramatismo al compromiso.



Los tries de Kallaway y la eficacia de Foley a la hora de patear a los palos pusieron al local 27-31 y a cinco minutos del final con un empate en 34.



White con un penal desde larga distancia puso en ventaja a Australia por 37-34 y cuando los Wallabies lograban un triunfo notable fueron penalizados por demorar la reanudación del juego con un scrum. Desde esa formación se gestó la jugada que terminó con el try de Barrett en el minuto adicional.



Las posiciones son encabezadas por Nueva Zelanda con 14 puntos, Australia suma 10, Sudáfrica y Argentina tienen 9.



En la última fecha se jugará el sábado 24 del actual, Los Pumas visitarán a Sudáfrica en el Kings Stadium de Durban y Nueva Zelanda recibirá a Australia en el Eden Park de Auckland.



Australia formó con James Slipper, David Porecki y Allan Alalatoa; Jed Holloway y Matt Philip; Rob Leota, Pete Samu y Rob Valenti: Jake Gordon y Bernard Foley; Marika Koroibete, Lalakai Foketi, Len Ikitau y Tom Wright; Andrew Kellaway.



Nueva Zelanda lo hizo con Ethan de Groot, Samison Taukei'aho y Tyrel Lomax; Brodie Retallick y Sam Whitelock; Scott Barrett, Sam Cane y Hoskins Sotutu; Aaron Smith y Richie Mo'unga; Caleb Clarke, David Havili, Rieko Ioane y Will Jordan, Jordie Barrett.