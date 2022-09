Mirtha Legrand: "Lloré cuando me enteré que no iba a estar mi nombre en Almorzando con..."

El clásico programa "Almorzando con Mirtha Legrand" llegó a su fin y este domingo los mediodías estarán a cargo de su nieta Juana Viale. Es por eso que la nueva continuidad del ciclo pasará a llamarse "Almorzando con Juana". No obstante, la diva está muy contenta, ya que el sábado a la noche espera volver a la pantalla chica con "La Noche de Mirtha". Eso sí, reveló que lloró cuando vio que en los anuncios del retorno de los emblemáticos almuerzos no figura su nombre.

En un diálogo con la prensa en el que habló acerca de su regreso, una vez más en la pantalla de El Trece, dijo que "sí, yo voy a estar los sábados, y Juana, los domingos. Así que los días que estoy yo el programa se va a llamar La noche de Mirtha y los domingos, a partir de ahora, será Almorzando con Juana".

Y a eso agregó que "cuando supe que no iba a estar mi nombre en Almorzando con... lloré". Pero, como señaló, lloró de emoción, nostalgias y recuerdos luego de varias décadas al aire. "Es mucha historia", afirmó. Más allá de esas sensaciones, desea que a Juana le vaya muy bien. "Ella es divina y lo va a hacer muy bien", comentó.

Acerca de la decisión de ir de noche y que su nieta la reemplazo en los mediodías, dijo que "el canal nos pidió que fuera así y yo pensé que estaba bien. Los domingos se hacen muy largos y es agotador. En cambio, el sábado es más corto y es mejor así".

"Mejor así, para retomar el ritmo de a poco. Tampoco voy a hacer la temporada en Mar del Plata, porque implica muchas cosas extras, estar con la gente para las fotos, es muy agotador lo que pasa allá y ya no estoy para eso", amplió.

De cara a los próximos meses, afirmó que "me gustaría hacer el programa desde Buenos Aires en el verano, pero todavía no lo hablé, veremos".

Por lo pronto, la Chiqui tiene todo listo para la vuelta, este sábado. "Va a ser todo nuevo para mí, una gran movida. Por eso quiero ir antes, para ver cómo es el decorado, todo, no sé, me da esa inseguridad. Pero ya tengo preparado hasta el vestido, que no digo cómo va a ser por cábala. Que sea una sorpresa", expresó.