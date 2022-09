Favio Posca: “Siempre fui en paralelo, siempre hice la mía”

“Un tipo que hace música propia, actúa, canta, se deforma, habla de lo que habla, durante una hora cuarenta, sin apagón… es un freak”: así se define, entre risas, Favio Posca, antes de venir a La Plata, mañana, para mostrar “Bullshit”, su nuevo espectáculo unipersonal, pero, como él mismo dice, alejado de los unipersonales minimalistas vigentes en la escena teatral hoy. Porque “unipersonales hay miles. Pero lo que yo hago es muy Posca”.

Muy Posca, pero a la vez, confiesa, en diálogo con EL DIA, un cambio profundo respecto a sus shows ya clásicos, repletos de personajes marginales en los que el artista marplatense, con su histrionismo y plasticidad forjadas en el mítico Parakultural se transforma hasta encarnar por completo. “Bullshit” tendrá eso, sí, pero a la vez es diferente. “Nació de una necesidad de volver a las tablas. Después de este apocalipsis que vivimos, después de la pandemia, me di cuenta que hacía 30 años que no paraba de hacer espectáculos, estaba en una vorágine total… Lo único que me frenó fue la pandemia. Y entonces, me pareció que era momento de no hacer nada. Y así fue: no me forcé para nada en volver, y de repente empecé a componer canciones, textos, a generar ideas… y así salió este nuevo show”, relata Posca.

Ese freno, comenta, “me sirvió para sentir que recuperaba la cosquilla del principiante que había perdido con esa inercia que uno tiene, esa experiencia que te hace perder la inocencia, la sorpresa: en este show me sorprendo a cada paso, y también sorprendo a la gente, porque si bien sigue siendo un show de risas, un show de rock, abro muchas más puertas a la emoción, a otras sensaciones que quizás antes no me interesaba tanto abrir”

- ¿Es un show más confesional?

- No diría confesional porque nunca aparezco como Favio: siempre siguen estando mis personajes. En ese sentido, llevo la bandera de la actuación, para mí la actuación es componer, deformarse, realmente quedar vacío para dar paso a personas que componés y que no sos vos… aunque en un punto, lógico, los textos los compongo yo. Pero no pasa por contar mi historia: cada personaje es su propia historia.

“Soy uno de esos que siempre abrieron puertas, siempre estuvo del lado de la inclusión. Ahora que está un poco más en boga, yo cosechó lo que sembré. La gente que se paraba y se iba, se queda y aplaude de pie: ha cambiado la mentalidad”

- Hablando de la bandera de la actuación, de la ficción, da la sensación de que subir al escenario para vos es como jugar, jugar a transformarte, a mutar.

- Toda la vida sentí al arte como un juego: si yo no me subiera al escenario a jugar, a tocar con las manos esa sensación de libertad, no podría hacer reír a la gente, transmitir lo que quiero transmitir como artista. Y cuando no está ese juego, soy como un niño que se aburre: preferiría no hacerlo.

- Justamente, a este show lo definiste como “lanzarse sin prejuicios a la diversión”. Parece también una descripción de vos mismo, trasgresor, desprejuiciado…

- Puede ser. Siempre tuve la impronta, más que de la trasgresión, de la libertad: de no atarnos a los prejuicios que tienen que ver con lo que deberíamos pensar, hacer o sentir. Por eso ‘Bullshit’: no es contra el bullshit de nadie, sino que habla de la pérdida de la inocencia que tenemos desde que llegamos a este plano… Porque a nuestros cuerpos y almas inocentes las llenan de bullshit, y eso nos marca, indefectiblemente, nos vamos construyendo como personas como podemos, para defendernos en este plano… Pero no somos lo que construimos, seguramente somos más que eso, seres mucho más iluminados, si nos despojamos de tanta competitividad, envidia, recelo, paranoia… No desde un lugar literal, pero el show habla de eso: de poder recuperar eso, de darnos cuenta de que lo que construimos como personas no es lo que somos como seres.

LA VANGUARDIA ES ASÍ

“Re ansioso” de arribar en nuestra ciudad, para presentarse mañana desde las 21 en la sala de 58 entre 10 y 11, la parada en La Plata, cuenta, es la única que hará cerca de Buenos Aires, plaza a la que no se acercará por ahora, mientras lleva su “Bullshit” de gira por el país: “A La Plata”, lanza Posca, “le dije que sí porque sé que es un gueto groso de mi tribu”.

Un gueto que justamente le valora ese camino de la libertad que lo convirtió, en muchos aspectos, un adelantado: desde hace décadas que su teatro lo pueblan criaturas de los márgenes, criaturas al filo. “Creo que a nivel historia, soy uno de esos que siempre abrieron puertas, siempre estuvo del lado de la inclusión. Ahora que está un poco más en boga, yo cosechó lo que sembré”, dice Posca al respecto. “La gente que se paraba y se iba, se queda y aplaude de pie: ha cambiado la mentalidad”.

“Un tipo que hace música propia, actúa, canta, se deforma, habla de lo que habla, durante una hora cuarenta, sin apagón… es un freak”

- La vanguardia es a menudo un camino solitario, incomprendido…

- Yo siempre fui un agradecido de la tribu que tuve, nunca me hizo mella alguna crítica. Desde el Parakultural fui parte de movidas muy disruptivas, siempre fui independiente, siempre fui en paralelo, a pesar de. Hice la mía, y no creo que me haya costado demasiado: no es que me tuve que comer una factura… Fui paralelo a todo, y nunca quise entrar en lo que era paralelo.

“No somos lo que construimos, seguramente somos más que eso, seres mucho más iluminados, si nos despojamos de tanta competitividad, envidia, recelo, paranoia…”

- Siempre tuviste tu tribu, como decías. ¿Por qué tus personajes, lo que has hecho, han calado tan profundo en un grupo de gente?

- Y… No tengo una respuesta clara. ¡Habría que preguntarle a algún fan que me siga! Para mí es como respirar, es subirme al escenario y hacer lo que tengo ganas de hacer. Por supuesto, de todos modos, antes de hacer un show trabajo, investigo, si hablo de la locura, de las adicciones, investigo el tema. De todos modos, la gente sabe que conmigo se va a reír, creo que por eso me siguen.

- Algunos de esos personajes podrían ser hoy malinterpretados. Tenés, por ejemplo, un cordobés, y hace poco hubo cordobeses ofendidos porque una actriz no cordobesa actuó de cordobesa…

- Pero es un ejemplo claro, ese. En Córdoba me va espectacular, y a mi me han dicho periodistas que soy el único porteño habilitado para hablar en cordobés. Tengo el carnet. Y por otro lado, lo que hago lo hago con respeto: son mundos ficcionales. Nunca me pasó que alguien se ofenda desde lo personal; quizás se han parado y se van porque algo es muy fuerte, pero es que lo ofendí desde lo personal. No tengo un humor que se ríe de: yo me río con. Mis personajes fallados, hasta el más deforme, son reivindicados por mi en esa sociedad: son incluidos, son protagonistas, no son el hazmerreír de los otros, y son más fuertes que cualquiera de nosotros. Con ese estandarte, la gente se identifica más que ofenderse.

- Este año volviste a la tele con “Porno y helado”. Estuviste muchos años en la tele, pero no hacías nada desde “El Host”. Hablando de este tema de las vanguardias, ¿pensás que la era de las plataformas tiene más lugar para este tipo de humor que va en paralelo?

- Las plataformas corrieron, quieras o no, a la televisión de aire. Se impuso de tal manera que esa era que viví yo, la edad dorada de Pol-ka, eso no creo que vuelva. Quedarán los noticieros, los magazines, pero la ficción ha sido desplazada a las plataformas. Y yo, sin desesperarme, eligiendo mucho, como con “Porno y helado” o “El Presidente 2”, donde hago un personaje muy controversial, histórico, que no puedo decir cuál es porque no se puede hablar todavía del tema, me he ido abriendo a las plataformas.