La "bendición" de Macri para que su primo sea candidato en CABA sacudió la interna porteña de JxC

"Lo veo muy bien a Jorge. Estoy cada vez más convencido de que puede ser el que le dé una continuidad con cambio a la Ciudad". Con esa frase, Mauricio Macri alborotó la interna porteña de Juntos por el Cambio.

Sin cargo pero con cada vez más voz dentro del principal espacio opositor, su bendición para que Jorge Macri se sume a la competencia por la Jefatura de Gobierno sacudió un esquema que de por sí ya presentaba varias fichas en juego.

En uso de licencia como intendente de Vicente López, el primo del ex presidente se sumó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como ministro de Gobierno. Y desde ese momento mostró un perfil alto. Si bien se lo habían preguntado en reiteradas oportunidades, el ahora funcionario porteño se había mostrado esquivo a confirmar si competiría en CABA.

La validación de una eventual candidatura que llegó de parte del ex jefe de Estado lo sube a escenario que ya cuenta con varios jugadores. Por el larretismo los candidatos "naturales" son Fernán Quirós y Soledad Acuña, dos ministros con mucha exposición y gestión, en especial en un momento crítico como fue la pandemia, uno desde la Salud, la otra desde la Educación. Y aunque no provenga del PRO, no hay que descartar a Martín Lousteau, quien supo enfrentar al actual jefe de Gobierno porteño. No son pocos los que ven con buenos ojos un acuerdo que posicione al actual senador nacional como candidato del oficialismo porteño.

Desde la UCR, de donde proviene Lousteau, creen que Jorge Macri no cumpliría con los requisitos básicos para ser candidato en CABA, como contar con los cinco años de residencia previos a la fecha de las elecciones, algo que desde quienes están cerca del ex jefe comunal de Vicente López lo minimizan. El que también no deja de observar el escenario porteño es Facundo Manes, quien apoya al economista, pero un posible acuerdo con el larretismo lo obligaría a tener que buscar un candidato propio.

El visto bueno de Mauricio Macri a su primo es también un reposicionamiento del ex mandatario en la interna presidencial, donde otro jugador principal que tiene Juntos por el Cambio es precisamente Horacio Rodríguez Larreta. Es hacer notar que tiene peso en el armado político. Y eso en el entorno del jefe de Gobierno porteño lo saben, por eso resaltan que si bien la validación de Jorge Macri es un hecho concreto, fue Larreta quien hace meses lo sumó a su equipo de trabajo. Y están convencidos que el primo del ex presidente tiene experiencia y recorrido como para sostener una eventual postulación.

Hay otras figuras de peso que tienen candidatos propios o inclinación por alguno de los que suenan. Habrá que ver por quién se define Patricia Bullrich, jugadora fuerte a nivel nacional que ya confirmó que competirá para ser candidata a presidente.

Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió explicitó su preferencia por Quirós, pero también cree que tiene figuras propias como Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic o Fernando Sánchez. De todos modos la idea es definir la estrategia en CABA en función de la estrategia nacional.

El ex compañero de fórmula de Macri en 2019, Miguel Angel Pichetto, también es uno con aspiraciones presidenciales dentro del PRO. Con Dante Camaño como candidato a diputado de Encuentro Republicano Federal, el ex senador está a la expectativa de posibles acuerdos con quien puedan resultar los eventuales candidatos a jefe de Gobierno porteño por parte del PRO.

Y en el caso de Republicanos Unidos, liderado por Ricardo López Murphy, el objetivo está en el armado nacional y la participación del programa de gobierno de Juntos por el Cambio, aunque no resignan la posibilidad de una candidatura propia a través del legislador Roberto García Moritán.