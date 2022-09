Renuevan el pedido de justicia por Martín Recalt

Un día como hoy, pero del 2013, Martín Recalt (16) fallecía en manos de un conductor alcoholizado que lo embistió con su auto en la zona de diagonal 79 y 4.

A 9 años del crimen del jugador de las inferiores de Quilmes , el cual tuvo una condena inédita para el implicado, la madre del menor renueva el pedido de Justicia, ya que asegura que en la causa civil no tiene respuestas. A su vez, denunció que el sujeto que lo atropelló “sigue manejando” a pesar de tener inhabilitada la licencia.

“Marcelo César Ibáñez, quien cumplió una condena efectiva de 3 años y 4 meses de prisión, mató a mi hijo estando alcoholizado. A pesar de haber sido sentenciado, él sigue conduciendo hoy en día. Pero, por otro lado, mi lucha sigue porque en lo civil no tengo respuestas. El señor no pagó la indemnización y no se hace cargo”, explicó Silvia Bogado.

“Hoy, a 9 años de su partida, quiero saber por qué culpa de este señor, Martín no conoció a sus 4 sobrinos y vio truncada su vida. Yo solo pregunto ¿Quién educó a este tipo, que no le enseñó respeto por la vida ajena?”, añadió la madre.