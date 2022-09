Asolados por los robos, vecinos de Los Hornos exigen más seguridad

Un recrudecimiento del accionar delictivo en un amplio sector de Los Hornos, principalmente protagonizado por delincuentes que circulan en moto y están al acecho, no sólo tiene sumidos en la preocupación a vecinos del lugar. También los convenció de la necesidad de exteriorizar su descontento por la situación.

Por ese carril transitó ayer la reunión que mantuvieron algunos frentistas hornenses en el local de la ONG “Por Los Hornos y su gente”, situado en 62 entre 139 y 140.

En diálogo con EL DIA, el presidente de esa organización sin fines de lucro, Roberto Burgos (65), y vecinos de la zona como Eduardo Chaves (68), Marcos Castillo (32) y Carlos González (80), revelaron su intención de hacer ver y escuchar algunas medidas de fuerza.

Consultados al respecto, precisaron que “estamos conversando sobre la posibilidad de organizar una marcha vecinal a la comisaría tercera. Pero además, no descartamos realizar una radio abierta en el centro de Los Hornos”.

“Algo de esto vamos a hacer, porque no se puede soportar más la inseguridad que hay acá”, enfatizaron luego.

También expusieron que “en las charlas con otros vecinos, a menudo escuchamos que en Los Hornos hay zona liberada para el delito”.

Y remarcaron que “como sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta problemática que nos afecta a todos”.

“Ni CONTROLES, NI PATRULLAJES”

Burgos reparó en que “en Los Hornos hay muchos motochorros, pero no los para nadie, porque no se hacen, al menos con la frecuencia que hace falta, operativos de identificación”.

Luego remarcó que “no se tendría que permitir que viaje más de una persona por moto. Y si van dos, como pasa con los delincuentes que salen a robar, pararlos enseguida. Pero para eso se necesitan puestos de control”.

“Pero no hay controles ni patrullajes. Y eso los ladrones lo saben”, acotó.

Por su parte, Chaves refirió que “desde que se radicó el asentamiento de la megatoma del predio de 155 y 69, se puso más bravo con la inseguridad”.

Enseguida, citó: “Hablé por teléfono sobre los robos con el delegado municipal de Los Hornos, pero se molestó por lo que le comenté sobre esta situación y me cortó la comunicación”.

Castillo sufrió en carne propia uno de los tantos asaltos cometidos por ladrones que deambulan a bordo de una moto.

El muchacho contó que “fue el 5 de septiembre, a las 8 y media de la mañana, mientras iba en mi bicicleta y dos pibes que circulaban en moto me chocaron, me hicieron caer al piso y me robaron la mochila y el celular”.

“Una señora vio todo y activó la alarma vecinal. Entonces, se fueron sin robarme la bicicleta. Pero al golpear contra el piso sufrí un desgarramiento muscular y distensión de ligamentos de la rodilla derecha. Tengo un mes de recuperación”, lamentó.