Teto Medina declaró que está detenido "por tiktokero": su declaración completa

El humorista y conductor Marcelo Teto Medina, acusado en la investigación por reducción a la servidumbre y abandono de persona en el Centro Terapéutico La Razón de Vivir, declaró ante el fiscal de la causa y dio detalles de cómo era su participación en esa comunidad.

El viernes por la mañana, Medina y otros detenidos fueron trasladados hasta la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes. Allí permanecieron desde bien temprano hasta las 18, cuando regresaron a sus celdas de la Comisaría Primera de Berazategui.

"Hace tres años decido internarme por mi adicción, y termino mi tratamiento y empiezo a hacer un ambulatorio”, indicó Medina en su declaración ante el fiscal Daniel Ichazo.

"Desconozco el funcionamiento de la casa, pero todas estas acusaciones no me constan porque no vi ninguna. En definitiva lo que siento es que estoy acá por TikTokero, por subir videos. Nunca ninguno de los chicos se acercó a decirme que lo maltrataban o pegaban o lo que me leyeron", agregó, en la declaración de seis páginas, a la que accedió Clarín.

El ex integrante de Videomatch dio que fue convocado por las autoridades de La Razón de Vivir para brindar "charlas motivacionales". En ese sentido, declaró que "Ahí empecé y encontré una manera de hacer mi tratamiento dando charlas en comunidades terapéuticas, de hecho, trabajo en 15 aproximadamente", sostuvo. Esas charlas, luego las subía a la red social TikTok.

Medina contó que al Centro Terapéutico iba "los martes de 11 a 5 de la tarde" y que sus tareas consistían «en cumplir con charlas motivacionales cuando llegaba, un almuerzo (transmitido por) Facebook Live donde los chicos contaban sus experiencias a las 3 de la tarde" y que "A las 5 me iba”.

"Yo hace tres años decido internarme por mi adicción, y termino mi tratamiento y empiezo a hacer un ambulatorio (...). Yo quería hacer algo con esto, mi internación no me gustó y pensé que era un buen tratamiento haciéndome cargo como viví yo mi error". Así comenzó la declaración de Marcelo José "Teto" Medina (59) ante el fiscal de Berazategui Daniel Ichazo, quien lo tiene imputado junto a otras 16 personas por los delitos de "reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, abandono de persona y usurpación de autoridad y título".