Secuestro y escape “de película”: la odisea de dos amigos en Villa Argüello

Dos jóvenes amigos berissenses vivieron una verdadera madrugada de terror, luego de que un grupo de delincuentes los mantuvieran cautivos en el interior de un automóvil durante varios minutos. A uno de ellos lo metieron en el baúl y se tuvo que arrojar del vehículo casi en movimiento.

La aterradora secuencia que padecieron estos jóvenes de 24 y 27 años comenzó cerca de la 1.30 de la mañana del viernes, en Villa Argüello, en la vecina ciudad de Berisso.

EL DIA habló con el padre de una de las víctimas, quien relató con lujo de detalles el hecho delictivo que padeció su hijo en carne propia.

Todo comenzó en la zona de 67 y 127, donde Carlos (27) y su amigo César (24) habían asistido a una juntada y dejaron el auto - un Ford Fiesta Max- estacionado en la vereda, con las luces prendidas de forma accidental. Cuando salieron de la reunión y estaban listos para volver a su casa, se dieron cuenta que el rodado se había quedado sin batería.

“Mi hijo decidió empujar el auto y le pidió a su amigo que lo conduzca e intente encenderlo. En ese momento llegaron cuatro pibes que suelen juntarse en la otra esquina y les dijeron que los iban a ayudar”, comenzó relatando el padre de Carlos en diálogo con este diario.

Sin embargo, los cuatro sujetos no fueron con la intención de auxiliarlos, sino todo lo contrario: “Uno de los delincuentes tomó del cuello a mi hijo y lo amenazó diciéndole ‘dame todo’. Decían que tenían un arma escondida en la ropa, pero él nunca llegó a verla”, aseguró el hombre.

“Después, lo agarraron y lo metieron adentro del baúl. A su amigo lo obligaron a sentarse en el asiento del acompañante y otro de los pibes agarró el volante y empezó a manejar. Como ellos eran 4, lo empujaron y pudieron encenderlo fácilmente”, agregó.

De película

Lo que pasó después en el interior de ese automóvil se podría comparar con una película de acción: “En ese trayecto, como mi hijo tiene un reloj con luz de linterna, alumbró y pudo ver que en la parte de la óptica había unos tornillos pequeños. Empezó a desaflojarlos, después sacó los seguros de la puerta del baúl y logró abrirlo”, contó el hombre, totalmente sorprendido por la habilidad de su primogénito.

“Cuando sacó la óptica pudo ver por donde estaba y, cuando llegó a la zona de 122 y 66, que el auto había frenado en un semáforo, se arrojó hacia la calle. Por suerte no se dieron cuenta”, sostuvo.

La víctima corrió lo más rápido que pudo hacia la dependencia policial apostada a metros del lugar para pedir ayuda, en donde denunció que a su compinche se lo habían llevado secuestrado en ese vehículo.

“Justo en esa esquina hay una garita de la Policía. Entonces le contó a los oficiales lo que había pasado. Mientras tanto, a su amigo se lo estaban llevando para el lado de 80 y 122”, contó el padre de Carlos.

Los efectivos de la comisaría cuarta comenzaron con un operativo cerrojo para hallar el vehículo y a la víctima. Sin embargo, el joven apareció minutos después en la dependencia, refiriendo que lo habían liberado en calle 8 y 130, en Villa Progreso.

Lo que pasó después fue insólito: “Los delincuentes, cuando abrieron el baúl para liberar a mi hijo también, se dieron cuenta que no estaba y no entendían que había pasado, me dijo su amigo. Repetían ‘dónde está, cómo salió’”, relató su padre.

Cerca del mediodía de ayer, los uniformados hallaron el rodado abandonado en Villa Elvira, por la zona de 4 y 608. También encontraron uno de los celulares que le habían robado a uno de los jóvenes.

“El barrio está difícil”

El padre de una de las víctimas explicó a este diario que el barrio donde sucedieron los hechos, desde hace un tiempo volvió a ser blanco de la inseguridad.

“La zona está difícil. Hace tiempo que el barrio no era tan inseguro. Antes me acuerdo que robaban siempre, se calmó la situación por algunos años gracias a los pastores de la Iglesia, quienes comparten momentos con los adolescentes y tratan de llevarlos por buen camino. Pero ahora, el barrio volvió a ser inseguro”, contó.

“Ese grupito de muchachos que se junta en la esquina viene cometiendo hechos delictivos desde hace rato. La Policía los tiene en la mira”, acotó.

“Es lamentable que los chicos roben en el propio barrio. No sé si es por la droga, pero están yendo por un mal camino”, sentenció.