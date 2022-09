La tecnología del delito: un inhibidor y mucho miedo en Los Hornos

Una vez más, delincuentes que están al acecho y munidos de un inhibidor de alarma vehicular hicieron de las suyas.

Esta vez pasó en Los Hornos, donde tres ladrones primero estacionaron su auto en 64 entre 131 y 132. Luego, vieron salir de un chalet de esa cuadra a un hombre que se subió a su camioneta y arrancó.

Los damnificados y los investigadores arribaron a la conclusión de que la banda persiguió al vecino en cuestión, que se dirigió a distintos comercios de la zona para hacer las compras.

Y aseguraron que la secuencia continuó con estos delincuentes utilizando un inhibidor de alarma para abrir una puerta de la camioneta, de donde robaron las llaves de la casa del damnificado y fueron a ese domicilio, donde sembraron el pánico entre dos amigas, golpearon sin piedad a la propietaria de la casa, jubilada, y se alzaron con un suculento botín. Todo sucedió a plena luz del día.

“ME DIJO CALLATE Y ME DIO UNA PIÑA”

Elsie Saulino, la dueña de casa, estaba minutos después de las 11 de la mañana del lunes charlando animadamente en el comedor de su inmueble con una amiga, cuando ocurrió lo menos pensado.

“Le hice a ella un comentario y detrás mío escuché a una voz masculina que me gritó `callate´. Me sorprendí y cuando me di vuelta, me dio una piña en la cara”, le contó en la tarde de ayer a EL DIA.

Enseguida, los asaltantes se encargaron de llevar a su amiga al baño, donde la encerraron y la maniataron con un pañuelo de cuello. “A mí me obligaron a entrar a mi habitación, me pidieron que me sentara en la cama y me ataron con un cable de USB. Temí que pudiera pasar cualquier cosa”, admitió.

Pero uno de los asaltantes rápidamente comenzó a exigirle “que les diera dólares” y le explicó que “revisen todos y van a ver que acá no tenemos dólares”.

Enfurecido, quien denotaba ser el jefe de ese grupo delictivo le asestó una trompadas en la cabeza y en el brazo derecho. “Todavía sigo dolorida”, acotó.

Acompañada por su esposo y su hijo, Saulino luego comentó: “Me dieron vuelta el dormitorio, estaban desesperado buscando dinero y al final les dije dónde guardaba los 100.000 pesos que nos robaron”.

Igualmente, la banda engrosó ese monto en efectivo con un significativo hallazgo. Al respecto, precisó que “encontraron 30 anillos de oro que me quedaron de la época en que teníamos una joyería, que funcionaba en la mutual del Sindicato de Camioneros y que cerramos por el desastre económico del 2001”.

“También me robaron mi alianza, tras quitármela bruscamente de mi dedo, y un cofre cerrado donde habrán imaginado que tendría más dinero y joyas. Pero había sólo documentación nuestra”, agregó.

Asimismo, mencionó que el asalto “duró 8 minutos” y que el dato quedó corroborado por cámaras de seguridad que tenemos en el living, aunque también las hay en el frente y en el fondo de casa. También tenemos alarma y rejas “.

“QUEDAMOS EN SHOCK”

Saulino confesó que mientras se desarrollaba el violento atraco en su casa, sintió una fuerte preocupación porque “pensaba que estaría por llegar mi marido y que también iban a golpearlo bastante a él”.

“Por suerte, llegó cerca de las 11.30, cuando los delincuentes ya se habían ido”, acotó la jubilada con gesto de alivio.

Seguidamente, reveló que una vez que la banda se fue por fin de su chalet “con mi amiga quedamos en shock, al punto que nos costaba marcar el 911 en el celular para avisar sobre lo que nos había pasado”.

En tanto, señaló: “Mi marido se puso mal por lo que nos sucedió, pero también porque supuso que los asaltantes -que demostraban tener entre 25 y 35 años y actuaron a cara descubierta- habrían entrado porque él se había olvidado las llaves puestas en el portón de reja de la entrada”.

“Recién se tranquilizó cuando vimos la filmación, donde se observa que la tenían por habérsela robado de la camioneta tras abrirla con un inhibidor de alarma”, reflejó. Y cerró: “El barrio hace rato está muy inseguro”.