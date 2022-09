Macri habló de las candidaturas de Bullrich y Larreta y afirmó: "No siento que necesite una revancha"

El ex presidente Mauricio Macri confirmó que no será candidato a presidente en 2023, aunque sí dejó en claro que tendrá un rol activo en el camino que desembocará en los comicios generales.

"No siento que necesite una revancha ni una reivindicación. Sé de la relación y el afecto que tengo de la gente pero creo que hoy hoy tengo que batallar por las ideas y no por una cuestión individual", dijo el ex jefe de Estado en declaraciones a un diario español.

De visita por España, donde interviene en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la localidad de El Grove, Macri habló de la posibles candidaturas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: "Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer. Y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar". De igual modo, aclaró que no existe una "marcada diferencia" entre ellos, en ese caso no va "a pedir el voto por uno".

"Creo en la sabiduría de la gente", indicó sobre cómo se definirá la candidatura, además de afirmar que "los veo muy bien a los dos. Veo una evolución permanente. El camino a ser presidente no es de un día para el otro, es un proceso en el que se va madurando, se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a María Eugenia Vidal y a otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas".

Por otra parte, predijo un triunfo de la oposición que va a permitir ponerle "fin al populismo", al tiempo que habló de "20 años de crecimiento". "Ahora, cuando llegamos a unos niveles de pobreza que nunca nadie imaginó que la Argentina iba a tener, estamos entendiendo que esto no funciona más. Y ahí mismo es donde radica mi optimismo: la Argentina de Evita y Perón inventó el populismo pero va a ser la Argentina el primer país en quitarse el populismo de encima", agregó.