Adabel Guerrero criticó a su padre en "PH" y afirmó: "No es capaz de venir a ver a su nieta"

El programa que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados en telefé, tuvo nuevos invitados, donde cada uno contó historias muy particulares de vida y se sinceraron ante las preguntas que se iban haciendo. Entre ellos, estuvieron Adrián Cormillot (nutricionista), Nahuel Pennisi (cantante), Marco Antonio Caponi (actor), Noelia Antonelli (periodista) y Adabel Guerrero (bailarina).

Esta última fue quien habló de una situación en la que tuvo que reencontrarse con su padre y lo criticó ante la duda de Andy, que le consultó "A tu viejo, lo buscaste vos": "Sí, y ahora estoy enojada y no le hablo porque no es capaz de venir a ver a su nieta una vez cada 15 días”, reveló Adabel, en una clara muestra de enojo e indignación.

Siguiendo con el tema, relató: “Estoy muy enojada; me escribió un par de veces y no le contesté porque no quiero decirle: ‘Andate a la m....’, quiero bajar y decirle: ‘Mira, si no vas a venir a ver a tu nieta seguido, que ella te ame, te quiera, y que le prometiste que la ibas a llevar a pescar y ahora si no es porque hace frío, o por el covid, o dos millones de excusas”.

“Quiero gente al lado mío que esté por amor, que se la juegue, que ame a mi hija y le demuestre presencia, que es lo que me faltó toda la vida y no quiero que le falte a mi hija”, sentenció.