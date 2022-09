Otro conflicto en el FdT: dan de baja 38 mil planes sociales por considerarlos "incompatibles"

Justo cuando la militancia oficialista se encontraba procesando el intento de asesinato de Cristina, recibió otra mala noticia. Desde el último viernes más de 38 mil beneficiarios de planes sociales tienen bloqueado el cobro por un suspicaz cruce de datos para detectar incompatibilidades entre el Potenciar Trabajo y las becas Progresar. La cuestión de fondo, al parecer, es que esta actualización se produce en el marco del ajuste fiscal impulsado por Sergio Massa al frente de Economía.

Lo que ocurrió, básicamente, es que los beneficiarios terminaron cobrando las becas educativas y no el plan social que tiene un monto mayor. "Primero tendrían que haber avisado que eran incompatibles y después no hubieran quitado la asignación de mayor dinero. Hay muchos compañeros en problemas. Si no lo resuelven, habrá problemas en la calle", cuestionó Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Según se pudo averiguar, en las últimas horas 38.861 beneficiarios del Potenciar Trabajo -de todas las agrupaciones e incluso los administrados por los intendentes- se cayeron del sistema por estar adheridos a las becas que subsidian la educación de la población vulnerable.

El bloqueo en el cobro afecta mayormente a la juventud de la economía popular. "Muchos pagan alquileres con estos ingresos", expresó otra fuente consultada.

Dese el ministerio de Desarrollo Social solo informaron que "siempre" fueron incompatibles ambas asignaciones y quizás ahora el problema ganó visibilidad "por un cruce de datos " y que se suspende el pago hasta que el titular "opte por uno de los 2 programas".

Para un sector del oficialismo, con la opción tampoco se resuelve el conflicto. "Pierden la posibilidad de educarse pibes que sin estos incentivos no tendrían otra oportunidad ",apuntaron.