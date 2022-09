Cena a beneficio del Instituto de Psicopedagogía Especial

El Instituto de Psicopedagogía Especial (IPE) es una organización de la sociedad civil dedicada a la educación y asistencia de niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual. El próximo 30 de septiembre se realizará un cena a beneficio de esa institución. Será el hotel Howard Johnson, de 44 entre 157 y 158 de La Plata.

Fundada hace 50 años por un grupo de madres y padres motivados por encontrar un espacio que brindara a sus hijos e hijas una propuesta adaptada a sus necesidades, asumiendo la responsabilidad de generar el ámbito que diera forma a esa búsqueda, así es como el 15 de octubre de 1971 queda conformada IPE, la Asociación Civil sin fines de lucro.

Comenzaron la actividad en el garaje de una casa ubicada en calle 4, frente a la terminal de colectivos de La Plata. El objetivo era superior, beneficiar a todos aquellos niños y niñas que tuvieran discapacidad intelectual creando para ellos una Escuela que los contenga y eduque, el 15 de noviembre de 1971, nace la Escuela de Educación Especial “Ana Sullivan”.

Con mucho esfuerzo y convicción llevan adelante la inmensa tarea de sumar servicios y en el año 1985 crean el servicio Centro de Día y Hogar, para jóvenes y adultos egresados de la etapa pedagógica sin posibilidades de acceder a un taller protegido o trabajo remunerado.

"Con el correr de los años la esencia de IPE no se ha modificado. El interés permanente en generar las acciones tendientes mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, promoviendo una educación inclusiva y de calidad no se ha interrumpido. La institución desde ese entonces, no funciona como una empresa privada, ni tiene fines lucrativos, sino muy por el contrario, su finalidad es absolutamente altruista y de un elevado interés social, llevando a cabo una obra de bien común con el incansable trabajo por parte de padres – integrantes de la Comisión Directiva- que lo hacen “ad honorem” convencidos que con la participación y el compromiso de la sociedad y el Estado, es posible construir el camino hacia la igualdad de oportunidades para el presente y el futuro de una población especial", señalan sus intergrantes.

La Asociación se sostiene primordialmente a través de subvenciones del Estado provincial y percibe además prestaciones de obras sociales y de la cuota societaria, distribuyendo esos ingresos al pago de sueldos, cargas sociales, servicios, alimentación, seguros generales y mantenimiento edilicio, entre otros gastos. Generando empleo a más de 70 personas de nuestra comunidad.

Actualmente el IPE se encuentra en Concurso Preventivo de Acreedores derivado de la delicada situación financiera por deudas contraídas, demandas judiciales por montos exorbitantes, subvenciones y capitas por prestaciones de obras sociales que no alcanzan. Indudablemente en ese derrotero, IPE necesita el apoyo de los organismos del Estado en particular y de la sociedad en general para seguir brindando el servicio educativo y asistencial de excelencia a los niños, jóvenes y adultos que de ella dependen y que tanto necesitan.