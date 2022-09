Mano a mano con Facundo Manes y Alfredo Cornejo: "No podemos ir solo con antikircherismo al 2023"

El diputado nacional Facundo Manes visitó la redacción de EL DIA y brindó un extenso reportaje en donde pasó por varios temas, tanto de la actualidad como de cara a la política en el 2023.

Manes planteó que "la única manera" que tiene la UCR "de convertir la tristeza en esperanza" es con "empatía".

Por su parte, Alfredo Cornejo indicó que "algunos de nosotros hemos tenido experiencia de gobierno, pero necesitamos comprometer a gente que no estuvo en la actividad política de lleno, pero que tiene compromiso por el país; y por eso me entusiasma Facundo".

"En la Argentina estamos hablando de peleas entre dirigentes, de creencias falsas, con una discusión que a la sociedad no le interesa. La gente quiere prosperidad, futuro, no le interesa la discusión por poder o por la situación política de un dirigente o una dirigente", agregó Manes, que indicó: "No podemos ir a las elecciones de 2023 planteando sólo antikirchnerismo. Nos tiene que unir un proyecto colectivo basado en una idea de país no solo para ganar sin para transformar a la Argentina".

También sobre el futuro, opinó que "no podemos caer en proyectos mesiánicos, autobiográficos, personalistas. Al PRO le cuesta el ingreso de gente nueva, como es mi caso. Eso no ocurre con el radicalismo. En las dos últimas dos elecciones presidencias las alianzas fueron en contra de. Pero no hubo ideas comunes. Hay que hacer un proyecto colectivo con ideas base de consenso y enamorar a una sociedad descreída".

"Hay dos espacios políticos, uno liderado por Cristina Kirchner y otro por Macri, ambos con gran rechazo de la sociedad. Aunque ganen a una elección no van a poder convocar a una mayoría para gobernar. Y la UCR, puede convocar a esa nueva mayoría social para transformar a la Argentina", sentenció Manes.

El senador mendocino señaló que ambos están comprometidos "con un proyecto colectivo por la Argentina" y resaltó que lo quieren "hacer desde el partido radical y en JxC para que Argentina tenga alternancia".

UNLP y Plaza Belgrano

Antes, en el marco de su gira Empatía, el médico y diputado nacional Facundo Manes mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad Nacional de La Plata -UNLP-, dio una charla en la alta casa de estudios y, con el senador Alfredo Cornejo como invitado, reunió a cientos de jóvenes durante la tarde en la Plaza Belgrano para pensar en la Argentina del futuro.

En la zona de 13 y 40, Manes dio una charla abierta a cientos de jóvenes en la Plaza Belgrano, junto a Alfredo Cornejo. “Me alegra ver a tantos jóvenes reunidos en esta plaza con ganas de construir un nuevo país”, comenzó. “Quiero empezar este encuentro reflexionando sobre lo que sucedió en estos días, que sin dudas nos obliga a discutir hacia dónde queremos ir y qué país queremos construir”, destacó. “El fanatismo y el no reconocer al otro, nos pueden llevar a ser un país inviable y no nos permitirá encarar el progreso, la modernidad y el desarrollo. Y revertir esta decadencia cada vez más profunda es imprescindible. Estoy convencido de que hubiera sido ejemplar que se juntaran nuestros ex presidentes en un gesto histórico para poner, de una vez por todas, fin a tanta violencia”, sostuvo.

Antes del mediodía estuvo en la UNLP en donde se reunió con autoridades con el objetivo de generar instancias de trabajo conjunto en relación a la Educación y la Ciencia. De la reunión participaron el presidente de la Alta Casa de estudios, Martin López Armengol y el vicepresidente del área académica Fernando Tauber.