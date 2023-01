Siguen las quejas por la renovación del carné

La renovación de la licencia de conducir sigue presentando ribetes de drama, como ocurre desde el cierre temporario de las oficinas en el contexto de la pandemia. Con eso, aparecieron las prórrogas para los vencimientos y la necesidad de prestar máxima atención a los corrimientos, reglamentaciones y consejos para no quedarse en la calle, sin posibilidad de ponerse al volante.

De eso puede dar cuenta Ariel, un vecino que desde hace meses viene buscando solución al trámite: “Se me vence este mes. Empecé a buscar turnos en octubre y el sistema no me permitía tomar uno porque tenían prioridad, hasta el 31 de diciembre, las licencias que vencieron en 2022. Resulta que ahora, no encuentro turno hasta mediados de febrero”, relató.

El problema es que su licencia vence el miércoles próximo.

En ese recorrido, el vecino encontró que “el año pasado, para las licencias vencidas en 2022 se aplicó una prórroga que permitía circular con el carné vencido en caso de tener un turno con una fecha posterior. Los de 2023 no tenemos esa chance”, lamentó.

Con todo, mientras recorría oficinas virtuales y ventanillas, el conductor sacaba cuentas sobre el atraso de sus vacaciones, que pensaba disfrutar con un viaje en su auto.

El caso muestra una de las inquietudes más frecuentes de los automovilistas, que derivan en dudas y quejas.

En ese contexto, desde la Municipalidad se reiteraron las recomendaciones disponibles para conseguir la renovación de la licencia.

Uno de los puntos esenciales es conocer el momento en que se puede pedir turno y qué pasa si el carnet se vence.

Según informaron desde la subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna, los conductores podrán iniciar el trámite a partir de los 30 días antes de la fecha de vencimiento. A su vez, tendrán la posibilidad de hacerlo hasta los 90 días de caducado.

Como no hay garantías de conseguir turno antes del vencimiento, en este caso será sin la posibilidad de continuar conduciendo en ese período.

Los turnos se otorgan exclusivamente en la web https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos, donde se le asignará al vecino una de las cuatro sedes municipales de Tránsito: 20 y 50 (sede de Control Ciudadano), 5 entre 55 y 56 (ACA), 15 bis y 495 (Gonnet) o Diagonal 11 C entre 81 D y 82 (Villa Elvira).

Los documentos

Asimismo, se detalló el listado de los documentos que se deberán presentar para concretar la gestión: DNI con domicilio en la ciudad, autorización de los padres ante escribano público si se trata de alguien menor de edad, certificado de antecedentes penales (para las categorías profesionales, factor y grupo sanguíneo (principiantes), libre de deudas e infracciones.

Por último, se señaló que “se continúa trabajando con un ritmo muy importante de renovaciones y turnos, intentando normalizar al 100% la situación” luego de las dificultades causadas por la pandemia de coronavirus.

Desde hace por lo menos un año se suceden los reclamos por la falta de turnos y las aglomeraciones ante las oficinas del Municipio en el centro y la zona norte de la Ciudad. En esos días, se sumó el cierre temporario de las oficinas por los efectos de las medidas de aislamiento a raíz del coronavirus en un contexto de ola de casos.

Entonces, se generaba un cuello de botella por la acumulación de licencias vencidas entre 2020 y 2021, que habían mantenido vigencia por las prórrogas mientras no había atención al público.